太「雞婆」！頭份市衛生所主任熱心助人 2周以來被讚2次「有你真好」

苗栗縣頭份市衛生所前今天發生轎車、機車碰撞車禍，女騎士人車倒地，衛生所主任徐春仕第一時間協助初步檢傷，救護車趕到送醫並無大礙，徐春仕「雞婆」的個性，6月7日也協助媒合一名婦人檢修輪椅，讓她行動不卡卡，網友讚「有你真好」！

一輛機車、一輛轎車今天上午8點左右在頭份市衛生所前顯會路發生車禍，27歲女騎士人車倒地，徐春仕出門察看，幫忙119報案，並請同仁協助交管，接續初步檢傷，評估女騎士右手腕及雙膝受傷，竹南消防分隊救護車到場後，說明評估狀況，協助上擔架送醫，詳細車禍原因，由頭份警察分局調查中。

徐春仕分享臉書，一些網友紛紛感謝他的熱血，張姓網友讚「有你真好」！而徐被讚「有你真好」，已是2星期以來的第二次，前一次臉書社團「我是頭份人」6月5日PO文指出一名婦人常出現在頭份市下公園附近，她的輪椅前面2個小輪已經變型了，導致前行困難，不知道那裡可以更換？或是有善心人可以幫她？引起熱議關注。

徐春仕當天接到民眾截圖反應，他立即展開尋人任務，利用中午時間到街上轉一圈，很快就在下公園找到婦人，初步檢查輪椅後，安排6月7日苗栗縣輔具資源中心人員檢修，發現4個輪胎，及後輪軸承已經嚴重磨損，以致輪椅卡卡，全部更換，徐春仕並請婦人安心不用收費。

徐春仕說，事件雖與衛生業務無直接關係，所以又雞婆了，人在公門好修行，如果有能協助的地方，他會盡全力，也包含媒合相關單位，因為「我們都期望社會更好，鄉親更健康與平安」。