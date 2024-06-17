爬上2樓才能買票…售票處在2樓遭批不友善 台鐵苗栗站：有電梯可搭

民眾投訴台鐵苗栗車站1樓未設自動售票機，年長者得爬樓梯上2樓才能買票。站方表示，因高架式站房設計，售票、剪收票設備均在2樓，1樓有電梯可供長者或行動不便者利用。

有讀者投訴指出，苗栗火車站是「一等站」，台鐵局改制公司化後，對於提升苗栗車站的「友善度」至今牛步，包括1樓未設置自動售票機及進出閘門、未設置台鐵便當本舖，以及7月即將開幕的超商未來可能成為車站內唯一有冷氣吹的地方，都讓外界恥笑苗栗，也讓台鐵面子掛不住。

對此，台鐵苗栗站站長吳兆迪今天告訴中央社記者，苗栗站當初改建設計採高架跨站式站房，因此所有售票、剪收票設備都規劃在2樓。

吳兆迪指出，自動售票機除販售車票，並提供儲值電子票證、網路訂票取票等功能，民眾若僅是要提取預定車票，得先爬樓梯到2樓，或許會覺得不方便，他可以理解，但目前在前、後站1樓都設有電梯可達2樓站房，長者或身障人士可多加利用，未來前站1樓及月台也規劃增設電扶梯，提升友善服務。

他表示，基於便民考量，目前苗栗站前站1樓第一月台已設有進、出站驗票機，每日上午7時至晚間8時開放持有電子票證旅客進出，幫助分散人流。

至於台鐵便當販售部分，吳兆迪指出，過去在2樓站房原有便利超商代售台鐵便當，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不堪虧損退出。

他表示，經過重新招商，已有超商業者即將進駐前站1樓的舊候車大廳空間，預計7月開幕，屆時將提供代售台鐵便當服務，且為方便站內旅客購物，車站同意超商在第一月台設進出口，旅客若口渴、肚子餓不用出站，即可到超商購買。

台鐵苗栗車站跨站式站房於民國102年10月啟用，主體建築採自然採光、通風設計，並獲綠建築鑽石級標章，但「冬冷夏熱」導致站方每到夏季客訴接不停。

吳兆迪表示，去年夏天已添購4大2小共6台移動式冷風扇並增設排風扇，只要站房溫度達到一定程度，就會啟用，今年也一樣。對於旅客提供意見，將持續向公司反映。