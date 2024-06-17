從失業到創業！馬林糖職人在這個職訓找到職涯成就

桃園市大學食品系畢業的馬林糖職人黃小瑄，曾被公司資遣，自學馬林糖後發現勞動力發展署桃竹苗分署的委外職前訓練計畫，報名「行政職人與自體行銷班」職訓課程，迎來創業職涯新契機。她今天表示，她在職訓課程學到社群媒體經營與行銷技能，幫助經營社群打開知名度，產品被更多人看到，也增加訂單和收入，「有滿滿的成就感」。

桃竹苗分署為協助培訓失業及待業民眾提升職場競爭力，推出委外職前訓練計畫，開設工商、資訊業及美容造型、觀光餐旅等150項不同領域課程，黃小瑄大學食品系畢後，曾在食品公司擔任品管工作，負責品質管控，後因公司縮減業務遭到資遣，她偶然機會看見網路馬林糖製作，當即被吸引自學製作馬林糖產品自產自銷。

黃小瑄表示，她原本就不喜歡食品添加物，看見網各馬林糖製作，立刻被這種製作食材簡單、繽紛多變的甜點吸引，自學製作馬林糖，並在一些市集擺攤販賣，初期名氣、客群未打開，擺攤收入不理想，當看到許多賣家藉由社群提升知名度和銷售，令她受到啟發，在就業中心推薦下，報名「行政職人與自媒體行銷班」職訓課程，學習社群媒體經營與行銷技能，訓後加強客群聯繫和互動，成立「甜心棠手作」臉書社團，打開知名度和銷售。

職訓課程帶給她很大幫助，成功提升她的馬林糖知名度，訂單和收入增加，看到臉書客戶滿意的回饋，讓她很開心，也獲得滿滿的成就感。

桃竹苗分署表示，這項委外職前訓練計畫有多樣化的職業技能培訓，適合二度就業婦女，包括自媒體行銷、室內設計建築實作、餐旅民宿、烘焙伴手禮暨輕食製作及流行快剪髮型等實務培訓班，去年協助985名女性就業，歡迎失業、待業者報名參與，一般民眾負擔20%訓練費用，非自願離職者及特定對象免費參與。