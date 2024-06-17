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視察微軟雲端資料中心建置 張善政盼加速數位轉型

中央社／ 桃園17日電
桃園市長張善政（前左6）17日到微軟資料中心視察工程建置進度表示，市府已運用微軟公司發展出的AI工具推動相關業務，將持續針對微軟在桃園的業務拓展及軟體應用推廣給予更多協助。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）
桃園市長張善政（前左6）17日到微軟資料中心視察工程建置進度表示，市府已運用微軟公司發展出的AI工具推動相關業務，將持續針對微軟在桃園的業務拓展及軟體應用推廣給予更多協助。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）

桃園市長張善政今天前往微軟資料中心視察工程建置進度表示，資料中心是驅動AI發展重要基礎，微軟公司落腳桃園，也帶來最新雲端及IoT等服務及技術，促進桃園市產業數位轉型。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿，張善政在新聞稿中指出，市府已運用微軟（Microsoft）公司發展出的AI工具推動相關業務，今天的視察更有助於了解微軟在桃園的耕耘，市府會持續針對微軟在桃園的業務拓展及軟體應用推廣給予更多協助，期盼透過微軟的技術，將智慧科技能量擴散到桃園各產業界。

台灣微軟總經理卞志祥說，微軟2021年宣布要在台設立資料中心後便積極選址，台灣雲端或AI產業最完整生態系，包含發電廠、生產製造中心大部分都在桃園，且在治安、人才培育及社區永續上也符合公司發展需求；公司在桃園的2座大型資料中心建置規模也達到區域樞紐（regional hub）等級，並開放國內機關、金融、醫療等需高度運用資料產業上架應用。

經發局指出，微軟從投資初期便與市府保持良性互動，並由桃園市投資服務中心協助與相關局處溝通，排除投資障礙，協助資料中心建造執照及用電取得等相關服務，將持續提供「全生命週期服務」，簡化行政流程，協助企業加速投資桃園，在各面向全程陪伴，努力讓桃園成為領先國際的智慧科技新都。

張善政 桃園 溝通

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