785戶將受影響…新竹縣新埔鎮2里 6月20日停水8小時
台灣自來水公司今天說，為辦理分區計量管網斷管連絡作業，竹縣新埔鎮文山里、下寮里將於6月20日上午9時至下午5時停水共8小時，影響戶數達785戶，民眾可提早儲水備用。
台灣自來水公司提供訊息指出，台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「分區計量管網斷管連絡」施工，從6月20日上午9時至下午5時止，實施停水共8小時（含恢復供水時程）。
停水區域新埔鎮文山里、下寮里，共2個村里（新埔鎮文山路犁頭山段871號以東至褒忠路以西、褒忠路411巷以南至文山路犁頭山段以北），受影響戶數約785戶。
台灣自來水公司指出，水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
自來水公司說，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。
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