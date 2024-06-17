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10萬台斤慘跌剩2萬 新竹黑葉荔枝受氣候影響「產量驟減」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
受氣候影響，新竹市今年黑葉荔枝產量驟減，去年產量約8至10萬台斤，今年僅剩約2萬台斤。圖／新竹市政府提供
受氣候影響，新竹市今年黑葉荔枝產量驟減，去年產量約8至10萬台斤，今年僅剩約2萬台斤。圖／新竹市政府提供

受氣候影響，新竹市今年黑葉荔枝產量驟減，去年產量約8至10萬台斤，今年僅剩約2萬台斤，今年農會也研發防治燈具，引進科技創新技術的夜間特殊光譜燈照，減少荔枝細蛾蟲害防治效果及農藥減量。新竹市政府為推廣在地農業，將於6月23日於新竹巨城舉辦2024荔枝節，想嘗荔枝美味的民眾可前來嘗鮮。

新竹市農會總幹事陳學立指出，今年因荔枝開花期下雨，加上去年12月該冷的天氣卻沒冷，且因天氣太熱，今年荔枝產量銳減，原本栽種20公頃的荔枝，產量只有去年的1到2成，從8至10萬台斤驟減至2萬台斤，但荔枝風味仍維持高品質，甜度與風味都相當好。

今年新竹市農會也利用於科技，提升農業效能，研發夜間綠光防治技術，有效防治荔枝細蛾（又稱蒂蛀蟲），並由農業試驗所副研究員方信秀研發多年的防治技術，透過綠光有效抑制荔枝細蛾的活動，並減少其危害，也大幅降低成本和農藥使用量，竹市已有6家果園導入這項技術。

新竹市產發處長許智堡表示，竹市是台灣荔枝生長的起源地，香山荔枝為全台荔枝產期最晚、產地最北端。因地理位置優勢，荔枝季節比其他地區來得更晚，使得果實成熟更加完全，荔枝口感更加圓潤結實，甜度更高。目前荔枝品種有黑葉、桂味及糯米3種，以黑葉荔枝為大宗。

產發處表示，今年6月23日11點30起在新竹巨城1樓噴水池廣場舉辦荔枝節活動，當天有小農市集暨農特產品展售、食農教育闖關活動、Live輕音樂演出、荔枝吊飾手作、荔枝麻糬包粽手作、楊枝甘露手作等多項精彩活動，邀市民來嚐鮮吃荔枝。

新竹市農會也表示，今年6月23日起至7月中旬有4家觀光果園陸續開放採果。凡入園每人酌收清潔管理費150元，入園採果可享用現採新鮮荔枝，如欲攜出園外，按斤向園主購買。歡迎共享體驗採果樂趣，支持竹市在地農業，減少碳足跡，在竹市就能實踐食農教育。

新竹 荔枝 農會 食農教育

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