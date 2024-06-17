快訊

任期還有1年半…中科院長張忠誠提前卸任 顧立雄證實李世強接任

蓋空橋、地下道搶商機？桃園、中壢車站發展受矚 民代籲提早規畫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢車站臨時站啟用後，鐵路地下化後的中壢車站及桃園車站發展引發地方關注。本報資料照片
中壢車站臨時站啟用後，鐵路地下化後的中壢車站及桃園車站發展引發地方關注。本報資料照片

桃園鐵路地下化如火如荼進行，隨中壢車站臨時站啟用，中壢車站及桃園車站未來發展引發地方關注。民代建議可參考新北市板橋「新板特區」，以空橋或地下道串連周邊。市府回應，設置地下連通或空橋須先修訂土管規則，後續將研議朝捷運聯合開發辦理。

台北市許多捷運站設有地下街連結百貨商圈，桃園市目前沒有，隨捷運等建設進展引起期待。議員黃敬平表示，目前桃園僅捷運A7站商業區街廓基地規畫設置2樓迴廊和跨街天橋，實在不符合直轄市該有的面貌。

黃敬平指出，目前桃園遠東百貨所在地為桃園農會所有，若未來預留整併開發可行性，市府可跟農會討論，參考松山車站，利用空橋連結桃園車站新大樓與未來的遠百大樓，讓車站專區高度利用。

另，中壢車站也可參考南港車站或板橋車站，透過天橋或地下連通道連接，整合周遭購物中心、商辦及公共設施，甚至效仿台北市電玩地下街，以主題式打造商業空間，成功吸引消費族群。

捷工局長劉慶豐表示，設置地下道或空橋需先完成土地使用管制規則修訂，捷運聯開方向將與都發局共同研議。

都發局長江南志說，捷運聯開涉及捷工局對於捷運開發區的範圍認定，桃園車站未來發展配合捷運棕線，中壢車站則配合捷運綠線延伸中壢，目前都發局已展開先期研究，並整合各項發展計畫，後續會再討論適合的開發手段，加速車站周邊都市發展。

中壢區市議員謝美英說，新的站體必須跟上時代，空橋串連購物中心、地下道商店街都是帶動商圈及嘉惠旅客的最佳設計，不過以往中壢車站經常有街友進駐地下道，也呼籲市府記取過往地下街髒亂、治安不好的教訓，並關心街友動向、安排歸處。

中壢車站臨時站啟用後，鐵路地下化後的中壢車站及桃園車站發展引發地方關注。圖為未來桃園車站規畫示意圖。圖／桃園市捷工局提供
中壢車站臨時站啟用後，鐵路地下化後的中壢車站及桃園車站發展引發地方關注。圖為未來桃園車站規畫示意圖。圖／桃園市捷工局提供

捷運 桃園 鐵路地下化

延伸閱讀

國道2號東向南桃園路段交通事故 3人受傷送醫

國2南桃園段連環撞！小黃慘成夾心餅乾 車流嚴重回堵

留不住護理人員…桃園3個月近900人離職 難擋關床潮

耗資4億閒置3年 乙未保台公園遊客中心被譏「最大裝置藝術」

相關新聞

採購9L消防氣瓶隊員背不動 議員批局長李世恭觀念落伍

新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，新竹市政府宣布今年與明年投入預算全面提升消防裝備器材，購置9L碳纖維氣瓶40支、...

桃園女孩獲世界選美第3名 披國旗「讓世界看見台灣」

桃園市會稽國中校友邱邑函去年獲得台灣小姐第2名、台灣小姐國服賽（客家風采篇）冠軍，近日她前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選...

受氣候影響新竹黑葉荔枝產量驟減 10萬台斤跌剩2萬

受氣候影響，新竹市今年黑葉荔枝產量驟減，去年產量約8至10萬台斤，今年僅剩約2萬台斤，今年農會也研發防治燈具，引進科技創...

蓋空橋、地下道搶商機？桃園、中壢車站發展受矚 民代籲提早規畫

桃園鐵路地下化如火如荼進行，隨中壢車站臨時站啟用，中壢車站及桃園車站未來發展引發地方關注。民代建議可參考新北市板橋「新板...

大溪景觀電梯7及9月施工停用 遊老街嬰兒車輪椅族改道

桃園市大溪老街景點假日人潮多，許多民眾嬰兒車、老人及身障者輪椅族，使用中正公園景觀電梯至大溪老街遊客大增，隨氣溫不斷上升...

微型車站打造觀光新亮點 苗栗後龍爭取在清海宮設站

苗栗縣後龍清海宮觀光條件獨天獨厚，又毗鄰台鐵海線鐵路，地方取經日本愛媛縣伊予市雙海町大久保下灘車站經驗，爭取在清海宮設置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。