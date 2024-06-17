蓋空橋、地下道搶商機？桃園、中壢車站發展受矚 民代籲提早規畫

桃園鐵路地下化如火如荼進行，隨中壢車站臨時站啟用，中壢車站及桃園車站未來發展引發地方關注。民代建議可參考新北市板橋「新板特區」，以空橋或地下道串連周邊。市府回應，設置地下連通或空橋須先修訂土管規則，後續將研議朝捷運聯合開發辦理。

台北市許多捷運站設有地下街連結百貨商圈，桃園市目前沒有，隨捷運等建設進展引起期待。議員黃敬平表示，目前桃園僅捷運A7站商業區街廓基地規畫設置2樓迴廊和跨街天橋，實在不符合直轄市該有的面貌。

黃敬平指出，目前桃園遠東百貨所在地為桃園農會所有，若未來預留整併開發可行性，市府可跟農會討論，參考松山車站，利用空橋連結桃園車站新大樓與未來的遠百大樓，讓車站專區高度利用。

另，中壢車站也可參考南港車站或板橋車站，透過天橋或地下連通道連接，整合周遭購物中心、商辦及公共設施，甚至效仿台北市電玩地下街，以主題式打造商業空間，成功吸引消費族群。

捷工局長劉慶豐表示，設置地下道或空橋需先完成土地使用管制規則修訂，捷運聯開方向將與都發局共同研議。

都發局長江南志說，捷運聯開涉及捷工局對於捷運開發區的範圍認定，桃園車站未來發展配合捷運棕線，中壢車站則配合捷運綠線延伸中壢，目前都發局已展開先期研究，並整合各項發展計畫，後續會再討論適合的開發手段，加速車站周邊都市發展。

中壢區市議員謝美英說，新的站體必須跟上時代，空橋串連購物中心、地下道商店街都是帶動商圈及嘉惠旅客的最佳設計，不過以往中壢車站經常有街友進駐地下道，也呼籲市府記取過往地下街髒亂、治安不好的教訓，並關心街友動向、安排歸處。