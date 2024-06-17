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大溪景觀電梯7及9月施工停用 遊老街嬰兒車輪椅族改道
桃園市大溪老街景點假日人潮多，許多民眾嬰兒車、老人及身障者輪椅族，使用中正公園景觀電梯至大溪老街遊客大增，隨氣溫不斷上升，景觀電梯無隔熱效果、通風不好，太熱太悶，易生意外，市政府風景管理處今天上午表示，為改善大溪景觀電梯太熱、通風不好，決定定7月及9月分段進行電梯設備暨電梯井改善工程，施工期間，該景觀電梯暫停開放使用。
大溪老街及一旁中正公園，周末假日或連假遊客多，過去遊客在大溪橋頭停車場至大溪橋，礙於山崖相隔要繞遠至老街，老弱、身障者和嬰兒乘坐輪椅、嬰兒車尤不便，2017年市府完成中正公園景觀電梯，成為遊客推嬰兒車、老人或身障者輪椅往返老街、中正公園、大溪橋頭停車場捷徑，該景觀電梯啟用7年來，每年搭乘該景觀電梯遊客逾70萬人次，去年5月因電梯故障率高，重新大整修。
市府風管處表示，中正公園景觀電梯去年全面整修後，故障率少，由於天氣愈來愈熱，該景觀電梯無隔熱設備、內部通風不良、機械設備有過熱問題，所以才決定今年進行景觀電梯設備暨電梯井改善工程，電梯暫停開放；若有帶著嬰兒車、輪椅者，若前往中正公園或大溪老街，不要從大溪橋頭停車場下車，請改道大溪老街上下車，景觀電梯預計10月上旬才會開放。
議員陳治文表示，大溪地形陡峭與狹窄，重做第2、3座電梯不可行，她曾建議建置手扶梯。市府風管處表示，議員建議增設手扶梯案，涉及工程與都計河川管制區限制，難以進行。
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