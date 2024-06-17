微型車站打造觀光新亮點 苗栗後龍爭取在清海宮設站

苗栗縣後龍清海宮觀光條件獨天獨厚，又毗鄰台鐵海線鐵路，地方取經日本愛媛縣伊予市雙海町大久保下灘車站經驗，爭取在清海宮設置微型車站再添亮點。

後龍鎮長謝清輝大表歡迎，認為清海宮在好望角觀光景區，距離北邊後龍鎮龍港車站4.6公里，距離南邊通霄鎮白沙屯車站4.7公里，微型車站提供大眾運輸，清海宮並設置YouBike站點，觀光旅遊更方便，微型車站鄉親期待。

交通部觀光署「重要廊帶亮點營造計畫」，苗栗縣政府「白沙聖域．天空之丘」計畫上個月入選，總經費逾4億元，結合白沙屯媽、山邊媽進香、過港百年老隧道、好望角風車，及綠光海風自行車道等特色，分3年興辦硬體設施規畫遊程，地方爭取納入清海宮微型車站案。

立委陳超明國會辦公室日前邀集交通部鐵道局、台鐵公司、縣政府文觀局，及後龍鎮公所人員協商，清海宮微型車站案獲得一致支持，陳超明國會辦公室執行長邱俐俐說，6月18日將邀請國家發展委員會等相關單位人員，啟動提案行政工作調控協商會議，希望微型車站盡快投入使用。