採購9L消防氣瓶隊員背不動 議員批局長李世恭觀念落伍

新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，新竹市政府宣布今年與明年投入預算全面提升消防裝備器材，購置9L碳纖維氣瓶40支、6.8L碳纖維氣瓶94支及T-piece雙氣瓶連接器40支等。時代力量黨團今指出，採購的氣瓶，是香港13年前已經證實沒用的產品，採購品項應納入基層消防意見，同時應加強指揮官訓練、儘速修正救災作業要點強化火場安全管控。

新竹市政府宣布，今年、明年將投入預算全面提升消防裝備器材，兩年度預算規模將達7790萬1000元，今年度包括強化無線電通訊、全面辦理火場安全管制訓練、購置9L碳纖維氣瓶40支、購置6.8L碳纖維氣瓶94支及T-piece雙氣瓶連接器40支，合計1717萬6000元，更已爭取2026年中央補助購置70公尺消防雲梯車。

議員林彥甫指出，氣瓶氣量不足並非本次消防員殉職的主要原因，而是一連串失誤的結果，9L氣瓶重量過重，會導致消防員重心往後移、體力消耗更多、靈活性大幅降低，香港消防處早在2012年就決定捨棄9L改用8L，結果市府現在卻要買別人13年前已經證實沒用的產品，根本「請鬼開藥單」。

議員蔡惠婷痛批，李世恭竟然建議高虹安市長採購9L高容量氣瓶和T-piece雙氣瓶連接器，表示局長對於火場實況、救災滅火的指揮戰術的認知已經完全落伍，沒有任何精進、閉門造車，才會做出如此離譜的採購建議，竟讓消防員不僅揹更重，甚至還揹到2瓶，要是買了9L氣瓶卻遭閒置，請問是要追究局長的採購決策錯誤還是要追究消防員不願意負重？

林彥甫強調，大樓救災應是要依靠備用氣瓶的佈線，消防員一次揹一支氣瓶在身上才能保有靈活性、有效執行任務。據他了解，本次救災發生消防員不幸殉職的悲劇後，現場有在幾個樓層佈備用氣瓶，確保人員氣量充足，只可惜為時已晚。如果最開始就有佈線備用氣瓶，或許就能避免憾事，未來應納入高樓救災作業標準。