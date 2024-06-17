採購9L消防氣瓶隊員背不動 議員批局長李世恭觀念落伍
新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，新竹市政府宣布今年與明年投入預算全面提升消防裝備器材，購置9L碳纖維氣瓶40支、6.8L碳纖維氣瓶94支及T-piece雙氣瓶連接器40支等。時代力量黨團今指出，採購的氣瓶，是香港13年前已經證實沒用的產品，採購品項應納入基層消防意見，同時應加強指揮官訓練、儘速修正救災作業要點強化火場安全管控。
新竹市政府宣布，今年、明年將投入預算全面提升消防裝備器材，兩年度預算規模將達7790萬1000元，今年度包括強化無線電通訊、全面辦理火場安全管制訓練、購置9L碳纖維氣瓶40支、購置6.8L碳纖維氣瓶94支及T-piece雙氣瓶連接器40支，合計1717萬6000元，更已爭取2026年中央補助購置70公尺消防雲梯車。
議員林彥甫指出，氣瓶氣量不足並非本次消防員殉職的主要原因，而是一連串失誤的結果，9L氣瓶重量過重，會導致消防員重心往後移、體力消耗更多、靈活性大幅降低，香港消防處早在2012年就決定捨棄9L改用8L，結果市府現在卻要買別人13年前已經證實沒用的產品，根本「請鬼開藥單」。
議員蔡惠婷痛批，李世恭竟然建議高虹安市長採購9L高容量氣瓶和T-piece雙氣瓶連接器，表示局長對於火場實況、救災滅火的指揮戰術的認知已經完全落伍，沒有任何精進、閉門造車，才會做出如此離譜的採購建議，竟讓消防員不僅揹更重，甚至還揹到2瓶，要是買了9L氣瓶卻遭閒置，請問是要追究局長的採購決策錯誤還是要追究消防員不願意負重？
林彥甫強調，大樓救災應是要依靠備用氣瓶的佈線，消防員一次揹一支氣瓶在身上才能保有靈活性、有效執行任務。據他了解，本次救災發生消防員不幸殉職的悲劇後，現場有在幾個樓層佈備用氣瓶，確保人員氣量充足，只可惜為時已晚。如果最開始就有佈線備用氣瓶，或許就能避免憾事，未來應納入高樓救災作業標準。
蔡惠婷表示，高虹安在第一時間立即同意李世恭建議的採購項目，顯然忽略了消防設備的採購必須採納第一線消防員的經驗與意見的必要性。她建議，若高虹安要持續為李世恭的建議背書，必須要求局長親身示範揹9L氣瓶2管到28高樓頂樓，藉以向消防員證明此採購的合理性與可行性。
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