國土計畫爭議 鍾東錦研議苗縣私有農一5千公頃劃為農二

國土計畫法苗栗縣農業發展地區分區草案，最優良農地的第一類（農一）有5069公頃屬私有，衝擊地主權益，縣長鍾東錦指示研議劃為第二類（農二），且國土計畫相關配套措施未明確前，功能分區圖暫緩提送中央審議。

苗栗縣農民權益促進協會理事長、縣議員楊恭林說，國土計畫法爭議不斷，農一改劃農二作用不大，重要的是民眾對於國土計畫法分區、使用限制，及檢舉獎金等方面仍有許多疑慮，中央有必要釐清，並有相關配套，國土計畫法不用急著實施，晚1、2年上路也不遲。

苗栗縣政府依據國土署農業發展地區劃設原則，劃設農一約6396公頃，其中，私有土地約5069公頃、占79%，農二約8709公頃，國土功能分區圖草案前年12月20日起公開展覽至今，多名縣議員及民眾頻頻陳情不合理，鍾東錦指示縣府團隊研議，農一的私有地全部劃為農二。

鍾東錦表示，苗栗有部分農地因農水路灌溉水源不足，仍劃為農一，實有不合理之處，且未來土地發展使用項目受限，且一旦劃為農一，幾乎是不可調整，影響地主權益。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，縣府目前進行國土計畫功能分區圖劃設作業，將審慎檢視土地使用的適用性，評估農一、農二的劃設原則與調整機制，因地制宜送苗栗縣國土計畫審查議會，再提送內政部國土計畫審議會。

此外，國土計畫制度明年4月30日上路，行政院要求縣市政府今年6月提報功能分區圖草案，但民眾仍有疑慮，苗栗縣政府將暫緩提送中央審議，等內政部訂定國土計畫相關配套措施，如鄉村地區整體規劃、原民地區農業發展地區第4類、國土計畫土地使用管制規則，及原住民族土地使用管制規則等完備，及民眾相關土地權益明確。