竹縣補選議員陳星宏今宣誓就職 陳：落實政見建設芎林

新竹縣議會第20屆議員第7選區（芎林鄉）缺額補選當選人陳星宏今(17日)宣誓就職，縣長楊文科率縣府一級主管出席就職典禮，議長張鎮榮與多名議員也與會歡迎議會新血加入；陳星宏表示，未來會將政見逐一推動落實，也會做好芎林鄉與縣政府之間的橋樑，讓芎林鄉建設發展越來越好。

陳星宏今天上午宣誓就職，由議長張鎮榮主持，在新竹地院庭長彭淑苑的監誓，以及縣長楊文科率領所有一級主管觀禮下，完成宣誓就職，現場10多位議員同僚也紛紛向他道賀。

楊文科表示，陳星宏議員學經歷完整，擁有陽明交大碩士，並擔任過3屆鄉民代表、1屆代表會副主席，平時也在青年志工、退伍憲兵協會和各社團擔任幹部，積極服務基層，對芎林鄉建設均提出許多見解，相信陳議員往後會協助擔任芎林鄉和縣府之間的橋樑，推動各項政策，為民喉舌，反映民意和鄉親的需求。

陳星宏說，他帶著芎林鄉所有鄉親的期待來到縣議會，未來會將政見逐一推動落實，也會做好芎林鄉與縣政府之間的橋樑，希望張議長和楊縣長及議會、縣政府都能給芎林鄉最大的支持。