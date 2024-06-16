罷免高虹安生變…協助收件書店突發聲明結束合作

近期有網友在Threads發起「風城安心上路」，要連署罷免新竹市長高虹安。不僅透過網路傳播訊息，更在竹科旁的「筆耕小書店」設立實體連署站。不過「筆耕小書店」粉絲頁今晚卻突然發布聲明，表示該店已於今天結束與所有罷免案連署作業之合作。

「筆耕小書店」粉絲頁聲明，新竹市第8屆市長高虹安罷免案之發起人於6月 15日聯絡該店，表示希望該店協助作為提議人名冊連署站點，該店當下雖應允協助收件，但同時表示無法在店內放置文宣，亦不願在媒體公開相關資訊。

「筆耕小書店」粉絲頁強調，如今部分媒體在未經徵詢、確認細節的情況下逕行報導，甚至有訛將筆耕小書店視為主辦單位之情事，誤導視聽，已影響該店正常營運。該店已於今天結束與所有罷免案連署作業之合作。筆耕小書店特此澄清，目前並非任何罷免案之連署站點。