苗栗高鐵產專區滯銷 擬增住宅用途

苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區土地2萬多坪，標售11年以來流標達41次，縣議員林寶珠、陳永賢等人認為縣府應找出原因、盡快標售，有助縣府償還債務、帶動區域發展。縣長鍾東錦透露流標癥結在不能蓋住宅，縣府對症下藥，擬都市計畫變更「加掛」住宅功能解套。

苗栗縣有財產開發基金開發高鐵特定區，非公用土地包括產專區、科技商務專區、商業區及住宅區土地約5萬多坪，2013年起陸續標售21筆，最近一次6月6日標脫3筆住宅土地，約3177坪、6.5億多元，平均每坪單價20萬餘元，2筆產專區無人投標，各為1.5萬多坪底價34億餘元、6620多坪底價14億多元。

縣府財政處分析，高鐵特定區標售土地2字頭的底價，已經是市場行情，加上桃竹苗大矽谷計畫預期效應，6月6日3筆住宅區土地，吸引台北、桃園、新竹、台中等地建商投標，但未標脫的2筆產專區面積大，投標要有一定財力，較有難度。

鍾東錦透露他與議長李文斌等人也邀請有能力企業投資，但業者唯一疑慮是不能蓋住宅，經府內研商研議產專區開放部分地作為「住宅區」，外縣市也有類似做法，縣府一定會在合法性前提尋求解套。

縣府工商發展處指出，苗栗高鐵特定區計畫已限定產專區的用途，縣府擬於明年辦理都市計畫通盤檢討，增加如住宅功能使用，提請內政部都委會審議通過，再辦理標售。