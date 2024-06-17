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星期評論／SRF爭議 應由公正第三方定奪

聯合報／ 本報記者陳俊智

SRF（固體再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區「敗部復活」引爆爭議，中央與地方政府連日互槓核准入園的責任問題，藍綠也互批「甩鍋」和「打假球」，環保議題衍生成政治話題；但核心問題始終沒有解決，3家SRF電廠已有2家動工建廠，屆時收回汙染排放權，恐是下一波引爆點。

雖然經濟部撤銷桃園市政府廢止3家SRF發電廠入園許可的行政命令，但市府並非毫無辦法能再次廢止，只是少了「經濟部撤回推薦函」作為前提，市府得擔下廢止許可的責任，未來恐成3家廠商追討成本損失的主要對象；這也是為何經濟部極力強調推薦函不具法律效力，就是怕跟後續賠償扯上關係。

台灣立方能源是美國領導基礎建設投資基金在台100%持股的子公司，2021年率3家廠商之先建廠，廠房已有雛形；可寧衛則是國內的環工大廠，2022年替子公司可寧衛能源增資7.5億元在桃科興建SRF發電廠，2023年建廠；立疆開發公司則是日勝生100%持股的子公司，日勝生斥資17.64億元在桃科購地。

業者投資成本龐大，廢止案若通過，可以預見3家業者不會善罷甘休，國賠官司肯定有得打，這也是為何中央與地方一直糾結「經濟部推薦函」爭點上，誰也不想輸了官司賠錢。

撇除推薦函是否具法律效力不談，經濟部寫推薦函已置身事內，但處理業者訴願時又彷彿超然物外，認定桃市府廢止命令理由不完備而撤銷，套句電影台詞「都是我的人，你怎麼跟我鬥？」桃園市長張善政雖稱未來考慮收回汙染排放權讓業者知難而退，但難保業者不會再起訴願。

在司法界，法官若與訴訟當事人有利害關係，必須聲請迴避，法院行政程序或命令若有爭議衍生官司，通常會由上級行政法院負責審理定奪；反觀經濟部一手持建議權、一手持否決權，未來是否遇到類似情事應由更公正的第三方定奪，否則「今日桃園」，明日換哪個縣市不得而知。

SRF

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