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新竹高鐵旁機車格 明年收費

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋賴香珊／連線報導

新竹火車站及高鐵新竹站周邊機車格一位難求，議員要求更有效率利用停車空間，或適度增加停車格。竹縣交旅處表示，經與竹北市公所協議，高鐵站明年1月將收費提高周轉率；竹市交通處下半年將重新配置火車站後站停車空間，預計可再增近350格。南投縣埔里、草屯本月起試辦路邊停車收費，暑假將開始收費。

新竹市議員劉康彥說，他連續幾周觀察，一般周末假日或連續假期後站機車停放區一位難求，能停車的地方幾乎都被塞滿，連續假期明明後站汽車區有許多空位，卻無法讓機車停車，應讓停車空間更有效率利用。

竹市交通處表示，後站路外及路邊停車場約2千格，市府已盤點後站停車空間，下半年將改善後站機車停車場鋪面，重新配置停車空間增加近350格，未來將持續盤點及增加車格。

台灣高鐵統計，新竹站今年5月進出旅客數高達61萬人次，比2017年同期成長17萬餘人次。竹縣議員陳凱榮說，高鐵新竹站周遭機車位全都被停滿，建議交旅處利用現有空間增設機車格。

竹縣交旅處表示，高鐵周邊機車格目前未收費，周轉率差，增設只是擴大占用，無法解決問題；經與竹北市公所商議決定收費，10月起公告3個月，明年1月實施，利用使用者付費提升周轉率，未來縣府將透過大數據分析，評估是否有新設停車場需求，並改善交通動線。

南投縣過去路邊停車不收費，車格常遭久占，衍生違停、塞車等交通亂象，縣府為此決定推動路邊停車收費，南投市今年3月已實施，埔里、草屯將分別於7月1日、8月19日上路；竹山受限市街路幅不足，暫不跟進。

南投縣 新竹 高鐵

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