桃園推共用臨停區 開放3類車

交通違規記點新制去年6月30日上路納入違規臨時停車等微罪，台中市去年10月實施共享車格，讓多元車輛使用，盼解決臨時停車問題，還考慮強制在大型新建物要求回饋「共享車位」；桃園市也跟進，交通局檢討既有停車空間，將在桃園、中壢2區推出9處「共用臨停區」，讓計程車、貨車、復康巴士職業駕駛臨時停車載客，若試辦成效良好，將擴大實施。

桃園市交通局表示，共用臨停區預計8月公告實施，開放計程車、貨車、復康巴士停放，其中，小貨車（小客貨兩用車）限停20分鐘，計程車及復康巴士5分鐘；初步規畫先提供9處試辦，地點分別位在桃園區經國路801號、正光路888號、市府後棟大門、中華路12號對面、同德六街，以及中壢區中山路103號、中山路189號、復興路13號、中央西路2段108號。

交通局長張新福表示，為解決交通違規記點爭議，交通部要求各縣市間隔100至150公尺路段畫設10%黃線及專用停車格；市府規畫246處黃線、50處專用車格，截至5月底僅剩11處專用車格待畫設，完成率96.28%。

張新福表示，共用臨停區若試辦成效良好，將會在其他行政區擴大試辦地點。

台中市長盧秀燕曾表示，市府5年來增設3萬多個汽機車格還不夠，要求市府設法再「擠」出來，市府因而推動公私場域「共享車格」，現有4局處及所屬單位提供10處782格；另有4所大學提供1833格；12處民間商辦及一處住宅大樓共享汽機車1514格，由市府核給停車場登記證收費。市府盤點還有113處停車場及5所學校有意開放，但仍須討論安全管理及停車費率問題。

中市都市設計審查委員會另要求開發商提出交通影響評估計畫，360戶以上新建物回饋「共享車位」，建商多反對；盧秀燕宣示「不怕得罪人」，會持續推動。

桃園黃姓計程車駕駛表示，政府提供更多停車空間，他樂觀其成，不過許多乘客常在路邊攔車，如果臨停區設置不夠普及，駕駛路邊載客仍會有被開單的風險，建議共用臨停區要更有彈性。台中曾姓市民也說，停車格改為多元使用是「換湯不換藥」，因為車格還是一樣少，依然不夠用。