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鍾東錦率團南韓考察現代汽車氫能研發 「不管黃仁勳是否設廠…都應準備」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天率團到韓國考察，第一站到現代汽車株式會社取經。圖／擷自鍾東錦臉書
苗栗縣長鍾東錦今天率團到韓國考察，第一站到現代汽車株式會社取經。圖／擷自鍾東錦臉書

苗栗縣長鍾東錦今天率團到韓國考察，第一站到現代汽車株式會社取經氫能動力研發，鍾東錦並強調納入未來施政方針，超前部署能源轉型工作，因為AI時代的全球布局，電力供應是否充足，將扮演關鍵角色。

鍾東錦上任以來，5次率團出國，繼去年6月到日本考察氫能源產業，今天到韓國6天，其中，「創新能源」是四大主題之一，晚間他在臉書分享「不管黃仁勳董事長是否在苗栗設廠，我們都應準備好能源轉型的工作，迎接所有可能的挑戰。」

韓國第一站考察現代汽車，鍾東錦說，AI時代的全球布局，電力的供應是否充足，將左右工作的效率以及規模，現代汽車在氫能動力的研發上，不僅投入龐大資源，也是全球綠能發展的前段班，「最好的AI晶片技術在台灣，但最健全的電力供應網在哪裡？」

鍾東錦指出，苗栗嚴陣以待與全世界接軌，不僅是工業用電力，電車迅速席捲民生消費市場的現在，即使未來目標將逐步取代燃油車，但其產生的大量電力需求，苗栗準備好了沒？分散風險的最好方法，就是提供更多的能源類型分散壓力，且減輕地球的負擔，氫能載具不僅具有運輸的功能，且氫能過濾空氣，排放出來的將不再是有害的廢氣，而是乾淨的水，「行萬里路求全民之福，韓國考察第一天，滿懷希望天氣晴。」

縣府韓國參訪團四大主題「創新能源」、「防災應變」、「智慧城市」及「文化慢城」，預計6月21日返國，6月25日辦理「韓國再生能源及產業發展考察記者會」報告成果。

苗栗縣長鍾東錦今天率團到韓國考察，第一站到現代汽車株式會社取經。圖／擷自鍾東錦臉書
苗栗縣長鍾東錦今天率團到韓國考察，第一站到現代汽車株式會社取經。圖／擷自鍾東錦臉書

南韓 現代汽車 考察 鍾東錦

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