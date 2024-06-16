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桃園龜山文青里長罷免投票日出爐 1里長當選無效也要補選

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區文青里里長謝嘉仁被發起罷免，桃園市選委會公告罷免案預計7月20日舉行投票。圖為桃園市政府大樓。本報資料照片
桃園市龜山區文青里里長謝嘉仁被發起罷免，桃園市選委會公告罷免案預計7月20日舉行投票。圖為桃園市政府大樓。本報資料照片

桃園市中壢區石頭里里長罷免案通過後掀起罷免里長效應，龜山區文青里也發起罷免里長謝嘉仁連署，桃園市選委會公告罷免案預計7月20日舉行投票；大園區竹圍里長陳萬金因涉及「幽靈人口」案，被判當選無效確定，也將於8月3日舉行補選投票。

龜山區文青里長謝嘉仁罷免案，是桃園市第3例里長罷免案，由吳姓里民領銜提出，提案人發出「里長尋人啟事」，認為里長對里內不熟悉、只服務有投票給他的人等。

第3屆桃園市里長選舉，龜山區文青里選舉人數為7897人，依選罷法規定，罷免案投票要過關，有效票必須多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。

符合規定的連署人數有1097人，達公職人員選舉罷免法規定門檻，桃園市選委會於本月3日公告成立，預計7月20日將舉行罷免投票。

另，大園區竹圍里長陳萬金競選時，被控將未實際居住里內的4名親友戶籍遷入，陳雖辯稱4人遷入戶籍的理由各異，包括為了領取機場噪音補助、保留漁會會員及漁保資格、為了繼續完成鄰長職務等，法官比對證人說法、補助款領取條件等，認為陳的說詞不足採信，陳被判當選無效確定並被解職，桃園市選委會公告將於8月3日舉行里長缺額補選投票。

投票 桃園 罷免

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