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臨停需求難滿足…桃園將推共用臨停區 3車種可臨時停車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市交通局8月將推出9處「共用臨停區」，讓計程車、貨車、復康巴士等職業駕駛可停車載客。圖為桃園區中華路共用臨停區。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局8月將推出9處「共用臨停區」，讓計程車、貨車、復康巴士等職業駕駛可停車載客。圖為桃園區中華路共用臨停區。圖／桃園市交通局提供

交通違規記點新制去年6月30日上路後，違規臨時停車等微罪也納入記點，但桃園市臨停空間不足，引發外界質疑。為此，桃園市交通局檢討既有停車空間，並將推出9處「共用臨停區」，讓計程車、貨車、復康巴士等職業駕駛可停車載客，若成效良好將擴大實施。

交通局表示，共用臨停區預計8月公告實施，開放計程車、貨車、復康巴士停放，其中，小貨車（小客貨兩用車）限停20分鐘，計程車及復康巴士則限停5分鐘，初步規畫在桃園區、中壢區共9處設置，提供9格車位。

地點分別位於桃園區經國路801號、正光路888號、市府後棟大門、中華路12號對面、同德六街、中壢區中山路103號、中山路189號、復興路13號、中央西路2段108號。

交通局長張新福表示，為解決交通違規記點爭議，交通部要求各縣市間隔100至150公尺路段畫設10％黃線及專用停車格，市府參考職業駕駛需求、違規熱點及各行政區臨停需求高的路段，規畫246處黃線、50處專用車格，截至5月底已畫設246處黃線、50格專用車格已完成39處，平均完成率達96.28%。

張新福坦言，若一般停車熱區按照交通部要求，以路段10%紅線改黃線仍不足，因為一般車輛也會停放，仍須有專用管制方式才有效果；共用臨停區若試辦成效良好，將會在其他行政區擴大試辦地點，透過彈性配套的管制方式，保障營業駕駛的臨停權益。

停管科長巫秀堅表示，共用臨停區設置仍要按照停車格標準，路口10公尺、消防栓10公尺內不會設置。

黃姓計程車駕駛表示，對於政府提供更多停車空間樂觀其成，不過許多乘客常在路邊攔車，如果臨停區設置不夠普及，駕駛在路邊載客仍會面臨被開單的風險，建議共用臨停區可持續擴大實施。

桃園 計程車 記點

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