新竹火車站、高鐵周邊機車位一位難求 竹縣擬明年1月實施機車收費

新竹市因就業、就學人口多，每逢周末假日，許多人選擇返鄉或南來北往聚會，導致新竹火車站後站以及高鐵新竹站周邊機車位一位難求。市議員劉康彥說，後站汽車區有許多空位，應讓停車空間更有效率利用；縣議員陳凱榮表示，希望利用現有空間增加高鐵周邊停車格。新竹縣、市政府皆表示，將持續觀察停車使用情形。

新竹縣交旅處表示，機車位因為目前未收費，周轉率差，增設亦無法解決問題，已經與竹北市公所達成協議，10月會公告3個月，明年1月開始實施機車收費，利用使用者付費模式提升機車位周轉率，避免長期遭佔用。

劉康彥指出，新竹市因就學、工作人口非常多，只要周末假日，許多人選擇返鄉或南來北往聚會，據他連續好幾個禮拜的觀察，不論是一般周末假日或連續假期，後站機車停放區總是一位難求，連續假期尤其明顯。

劉康彥說，也因此新竹轉運站附近或台鐵圍牆邊，能停機車的地方幾乎都被塞滿，反觀汽車區則許多空位，建議市府正視機車族的需求，在兼顧月租戶的權益下，讓後站停車空間做更有效率的使用。

新竹市交通處表示，後站路外及路邊停車場約2000席，市府已盤點後站停車空間，下半年將辦理後站機車停車場鋪面改善工程及重新配置停車空間，預計可再增加近350席機車停車格位，市府將持續觀察停車使用情形，持續盤點及增加機車停車空間。

據台灣高鐵各站進出旅客人數統計，新竹站今年5月進出旅客人數高達61萬，與2017年同期44萬相比成長17餘萬人次。新竹縣議員陳凱榮也指出，假日很多民眾搭乘高鐵返鄉團聚，導致高鐵新竹站周遭機車位全都被停滿，尤其6+plaza廣場假日總吸引許多人潮到此逛街購物，更凸顯機車位不足，建議交旅處在高鐵周邊，利用現有空間規劃、增設機車格。

新竹縣府交旅處表示，高鐵新竹站周邊停車空間現階段所面臨問題應非停車格數量不足，而是交通潮汐現象所致，縣府將透過大數據分析停車周轉率，評估是否有新設停車場需求，後續將依檢討結果決定是否設置停車空間方便民眾停車，並改善交通動線規畫。