新竹八景鳳崎步道設施步道老舊 副議長要求翻修升級

新竹縣竹北市鳳崎步道被列為新竹八景之一，但新竹縣議會副議長王炳漢接獲不少鄉親和遊客反映，公共設施不佳，不少年久失修，也缺乏配套的服務和導覽功能，建議縣府給予足夠資源翻修升級，重新塑造鳳崎落日觀光美名。新竹縣政府表示，將爭取觀光署等單位補助，提升在地休憩景點與帶動地方觀光發展。

王炳漢指出，竹北西區不少民眾把鳳崎步道當成是自己家的「後花園」，經常前往散步健身，他們長期觀察發現，步道的路面有些凹凸不平，堪用的公廁數量不足，設施也相當老舊，也因步道年久失修，有些已危及到通行安全，也讓外地遊客觀感不佳。

王炳漢強調，全台觀光景點和步道設施，後續養護管理相當重要，平常的管理服務必要時可以委託當地的社團或寺廟來就近協助，但硬體設施的老舊，就必須定期改善更新。他也建議可增設觀光導覽和休閒農業等設施，並把沿路廢棄軍事設施修繕後增加導覽說明，讓遊客了解過去國軍在該地居住駐守保衛家園的辛苦付出，相信這頗具歷史的古早步道，能再度成為知名景點。

新竹縣交旅處表示，鳳崎步道現況為竹北市公所維護管理，公所每年皆編列預算辦理清潔及設施修繕事宜，另縣府也有編列相關預算協助公所辦理災害修繕，及協助公所設置臨時流動廁所等事宜。

交旅處強調，為提升步道品質及爭取相關修繕經費，後續將積極輔導公所提案爭取交通部觀光署等中央單位之補助經費，以提升在地休憩景點與帶動地方觀光發展。