苗栗高鐵產專區11年流標41次 縣府擬增住宅區以利標售

苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區土地2萬多坪，標售11年、流標41次，縣長鍾錦透露癥結在不能蓋住宅，縣府對症下藥，擬都市計畫變更「加掛」住宅功能解套。

苗栗縣有財產開發基金開發高鐵特定區，非公用土地包括產專區、科技商務專區、商業區，及住宅區土地，約5萬多坪，2013年起開始標售，陸續標出21筆，最近一次今年6月6日標脫3筆住宅土地約3177坪、6.5億多元，平均每坪單價20萬餘元，另2筆產專區無人投標，其中一筆產專區1.5萬多坪，底價34億餘元，另筆6620多坪，底價14億多元。

縣議員林寶珠、陳永賢等人認為時機大好，高鐵特定區僅剩2筆產專區土地，縣府應該找出原因，設法盡快標售出去，不僅增加收入償還債務，也有助於高鐵特定區整體發展。

縣府財政處分析，高鐵特定區標售土地2字頭的底價，已經是市場行情，加上桃竹苗大矽谷計畫預期效應，6月6日3筆住宅區土地，吸引台北、桃園、新竹、台中等地建商投標，但未標脫的2筆產專區面積大，投標要有一定財力，因此比較有難度。

鍾東錦透露他與縣議會議長李文斌等人也邀請有能力企業投資，但唯一疑慮是不能蓋住宅，因此不敢進場，縣府內部也開會研商，外縣市也有類似做法，產專區開放部分地作為「住宅區」，縣府一定會在合法性前提尋求解套。