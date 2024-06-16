桃園行人事故半月內釀3死88傷 警即起加強取締1個月

桃園市大園、中壢區本月8日凌晨起，分別有蕭姓、黃姓及古姓民眾或因違規穿越馬路，或遭機車及起步大貨車撞倒在地，均送醫不治，短短4天內3名行人命喪輪下，桃園市交通警察大隊為此自即日起至下月14日止，執行「行人違規取締實施計畫」，希望透過執法力度，提升民眾守法觀念，減少發生行人事故的死亡機率。

交大說明，36歲蕭姓女子8日凌晨行經大園區三民路時，遭駕車行經的陳姓男子撞倒，送醫急救仍不治，陳男酒測值為零，研判事故發生主要原因為陳男超速駕駛與蕭女違規穿越馬路，同日下午1點多，黃女徒步行經中壢區月眉路時，遭簡姓機車騎士撞死；88歲古姓老嫗11日上午8點多行經中壢區中山東路時，大貨車併排臨停買檳榔，老婦只得繞行左側車道，突遭起步的駕駛撞倒死亡。

交大指出，相較於去年同期0起A1類行人死亡事故，6月至今已3起，其中2件與行人違規有關，加上A2類行人受傷事故88起也較去年同期增加18件引起關注，另統計自今年元月迄今，行人事故主要肇因總計有「車不讓人」205件、「行人未依規定穿越道路」91件，為降低行人事故發生，為此規畫執行1個月「行人違規取締實施計畫」，在桃園、中壢區的中正路等路段、各行政區重要道路，加強取締「路口不停讓行人」、「行人違規通行」、「違規停車及違規臨時停車」、「道路障礙物」等違規行為。