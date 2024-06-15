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中壢車站鐵門拉下今晚正式熄燈「老天也在為車站哭泣」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，後面班次停駛。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，後面班次停駛。記者翁唯真／攝影

配合鐵路地下化工程，有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，火車駛離後大家紛紛拍手，台鐵也準備表演與民眾共同合唱感恩的心後，拉下鐵門，車站正式熄燈走入歷史，更有民眾流下不捨淚水。

今晚由基隆至苗栗的區間車於10點34分抵達中壢車站，許多民眾於月台內等待，見證最後一刻，更有許多鐵道迷有拿出相機記錄歷史性一刻。

有在地中壢人一家五口都來送別車站，他們說雖然中壢被稱為最醜車站，但在他們心中卻是最有人情味車站。也有民眾說，高中在宜蘭讀書，每周都搭火車往返，真的相當不捨。也有從台北特地前來的旅客，就是為了一睹城市改變，能與車站有共同回憶。

末班車今駛離後，台鐵也舉辦告別活動，由表演者領唱感恩的心，帶領旅客往車站外移動，跟中壢車站說聲感謝，並揮手跟中壢車站告別，大喊再見。唱歌同時天也飄起雨，更有民眾直呼「老天也在為車站哭泣」，也有民眾落下不捨的淚水，一切結束後，鐵門拉下，中壢車站改建後站體服務地方超過半世紀，正式走入歷史。

有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，台鐵準備表演唱感恩的心。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，台鐵準備表演唱感恩的心。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，不捨流淚。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，不捨流淚。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，鐵門拉下正式熄燈。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，鐵門拉下正式熄燈。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，後面班次停駛。記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站今晚末班車10點34分進站，月台上滿滿前來送別的旅客及鐵道迷，許多老中壢人紛紛到場見證歷史性一刻，後面班次停駛。記者翁唯真／攝影

火車站 鐵道迷

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