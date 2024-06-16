曾被評「最醜車站」 中壢車站熄燈…牆上滿滿留言

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
有「最醜車站」之稱的中壢火車站，昨晚末班車離站後關站熄燈，大廳留言區貼滿不捨回憶。 記者翁唯真／攝影
有「最醜車站」之稱的中壢火車站，昨晚末班車離站後關站熄燈，大廳留言區貼滿不捨回憶。 記者翁唯真／攝影

中壢火車站配合桃園鐵路地下化改建工程，昨夜10時34分最後末班列車駛離，表演活動結束後關站熄燈，將拆除走入歷史，今起由新建臨時站接力疏運，新站預計2031年完工。而這座曾被網友票選為「最醜」的車站，如今要拆掉，反讓許多民眾不捨，紛紛來拍照，寫下老車站最後的回憶告別。

中壢火車站舊站建築1971年啟用迄今，使用逾半世紀，每天出入旅客人數為台鐵全台車站前4名，因外觀斑駁，常被稱「最醜車站」。

台鐵近期在車站大廳設留言區，牆上貼滿民眾不捨留言，藍、綠政壇人士桃園市副市長蘇俊賓、前市長鄭文燦等也在臉書發文告別。乘客劉先生說，身為在地中壢人，從小到大南來北往都是到中壢車站搭車，雖然常被笑說車站很醜，但乘載滿滿回憶，一定會懷念。許多民眾昨天拿著相機，於車站關閉前，捕捉最後身影紀念。

今啟用的中壢臨時車站，位於中壢前站中和路跨站天橋旁，A棟為進站售票大廳，B棟為出站大廳，站內有商店空間；臨時站原為台鐵局標租的機車停車場，為滿足停車需求，A棟地下室設置143席機車格位，靠近美樂路側還有45席平面機車停車位。

台鐵 桃園 火車站

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