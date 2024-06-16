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其人其事／賴欣儀戰勝腦麻 技能賽為國爭光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
賴欣儀（右）3個月大時就罹患腦性麻痺，父親賴來燈（左）連續7年，每周3次帶她早療。記者胡蓬生／攝影
賴欣儀（右）3個月大時就罹患腦性麻痺，父親賴來燈（左）連續7年，每周3次帶她早療。記者胡蓬生／攝影

出生3個月就被診斷罹患腦性麻痺的賴欣儀，雖有天生缺陷，但有家人滿滿的愛，因為有父親連續7年不間斷的奔波載送，才能完成每周3次的早療與復健。如今的她，學習能力不但趕上同儕，還考上國立台北護理健康大學，今年在澳洲技能邀請賽健康照顧職類別勇奪金牌，9月更將進軍法國為國爭光。

21歲的賴欣儀出生在新住民家庭，母親是越南人，父親在造紙廠工作，3個月大到衛生所打預防針時，醫護人員發現她左手、左腿無力，鑑定確診是腦性麻痺，有好長一段時間因肢體受限，學習能力跟不上其他同學，但她沒有放棄，不斷告訴自己「要更努力」，而她的父親賴來燈也陪著她走完7年療程，就讀國小時，肢體情況已改善許多。

由於父母期盼未來穩定發展，賴欣儀選擇護理相關科系，在校學習和實習成績都不錯，讓她有成就感，而她也發現自己對護理工作真的有興趣，開始參加相關技能競賽。

賴欣儀近年四處征戰，去年在亞洲技能賽拿到銀牌，今年在澳洲賽獲金牌，9月將赴法國里昂參加國際技能競賽。對於未來，她希望先臨床工作一段時間，再找機會深造。

澳洲 腦性麻痺

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