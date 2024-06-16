桃園觀音揪空汙 議員籲擴大規模

桃園市觀音工業區長期有空氣汙染疑慮，地方3年前成立空汙防災巡護協會，自己把關健康，今年更進一步與環保局無人機合作，陸空同步揪汙染，也盼這種合作模式能夠長久延續。

桃園市議員吳進昌表示，觀音區有大潭電廠、生質能中心焚化爐及其他石化工廠，空氣汙染特別嚴重，雖然地方有民眾自組協會把關，但從地面觀察有限，若能從空中觀察，對環境的掌握肯定更全面。

環保局雖派無人機協助地方揪空汙，但目前僅處於試辦階段，且為外包廠商執行，功能也僅止於拍照，尚無法即時採樣；因此，空汙防災巡護協會另與中央大學地球科學院大氣系合作，推展車載移動式偵測空汙計畫，在社區守望相助隊的巡邏車安裝設備，配合車巡偵測工業區與住宅區的空氣品質。

吳進昌期待環保局無人機與地方能有更密切的合作模式，也盼移動式偵測空汙計畫能再擴大到工業區周邊各里，守望相助隊每一輛巡邏車都有偵測設備，大家一起杜絕黑心廠商偷排廢氣；環保局表示，環保局目前和各里巡守隊有建立通報機制，關於車機，會視央大研究成果做為強化稽查的依據。