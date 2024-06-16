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泰安鄉公所新大樓 籌建10年落成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣泰安鄉公所新建行政大樓歷經10年、前後3名鄉長推動重建，終於落成啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣泰安鄉公所新建行政大樓歷經10年、前後3名鄉長推動重建，終於落成啟用。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣泰安鄉公所新建行政大樓主體結構雖然早在2019年就完工，但因營建物料價格上揚，欠缺大樓內部、外裝經費，拖延數年都未能啟用，歷經10年及3名前後任鄉長推動，昨天終於落成。明亮的現代化洽公環境，將提供鄉民新穎的便民服務。

鄉公所昨天上午舉行啟用典禮，中央原民會、縣府及鄰近鄉鎮長、鄉內村長、頭目多人參加，氣氛熱絡；典禮除了安排泰雅傳統的頭目祈福，也安排客家祭祀，還有教會牧師祝禱，凸顯泰安鄉泰雅、客家族群及基督信仰多元融合的特色。

泰安鄉長陳吉基表示，鄉公所1950年成立時，原址設在大興村高熊卡部落，1965年遷至清安村洗水坑使用迄今，但建物老舊且空間嚴重不足，公所爭取內政部補助近5500萬元，在2019年完成新大樓主體結構並取得使用執照，但內部設施和外裝都欠缺經費施工，加上原物料、人工飛漲，由縣府補助300萬元，鄉公所並自籌7700萬元，在各方協助下終於落成。

泰安鄉新行政大樓為地上4層的建築物，工程投入的總經費約1億3500萬元，總樓地板面積3732多平方公尺，1樓配置為停車空間，方便民眾洽公；2、3樓為辦公空間，4樓為鄉長室、會議室及辦公室等，建築主體融入泰雅與客家族群文化意象，並納入防災與無障礙設施，希望確保行政人員及鄉親能在安全、健康、舒適的環境，滿足辦公及洽公需求。

另外，鄉公所舊大樓已有不少單位爭取使用，鄉公所將在舊廳舍設施清空後，進一步規畫使用方向，或提供相關單位運用。

客家 苗栗縣

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