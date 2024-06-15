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全台最醜車站？中壢站熄燈前夕 他1理由喊「不公平」讚：CP值最高車站

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓逆風替中壢車站平反，稱它是CP最高的車站。圖／翻攝自蘇俊賓臉書
桃園副市長蘇俊賓逆風替中壢車站平反，稱它是CP最高的車站。圖／翻攝自蘇俊賓臉書

「全台最醜車站」中壢車站熄燈改建在即，桃園副市長蘇俊賓今晚以插畫紀錄它的「最後一舞」，也試著替中壢車站平反汙名，並稱讚「CP值最高、貢獻最大的車站」。

蘇俊賓晚間臉書發文指出，中壢車站是全國旅客運量排名第三的車站，從站體空間、月台、通道到階梯，都乘載許多人的回憶，「有人說它是台灣最醜的車站，總是被和雜亂聯想在一起。然而，以中壢車站的角度，這可是不公平的」。

蘇俊賓表示，中壢車站空間有限，卻乘載與自身量體完全不合比例的運量，經過這麼多年，還是可以完成任務，對台鐵和當地民眾都是不可或缺的存在，是台鐵CP值最高、貢獻最大的車站

對於車站，蘇俊賓想起當兵往事，星期天返營都是在中壢站下車，「每次經過中壢車站，當兵的感覺就來了」；對於車站熄燈，他也謝謝中壢車站這些年的陪伴。

桃園副市長蘇俊賓用插畫，紀錄中壢車站的「最後一舞」。圖／翻攝自蘇俊賓臉書
桃園副市長蘇俊賓用插畫，紀錄中壢車站的「最後一舞」。圖／翻攝自蘇俊賓臉書

台鐵 桃園 蘇俊賓

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