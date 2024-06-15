擁竹科工程師背景網友號召罷免高虹安 實體連署站曝光！竹市府這樣說

有網友在網路發起罷免新竹市長高虹安行動，打出「風城安心上路」口號，理由是「無法接受新竹市被亂搞」，不僅透過網路傳播訊息，更在竹科旁的「筆耕小書店」設立實體連署站。新竹市府今晚回應，「媒體民調高市長施政獲得近6成市民朋友支持」，強調對罷免行為予以尊重。

新竹市政府回應，市府團隊各項施政皆穩健推進中，根據最新媒體民調，市長施政獲得近6成市民朋友支持，對於個別網友的政治活動表示尊重，展示民主社會各種意見皆能活潑展現的特性，期許未來的施政能讓市民朋友更有感，讓更多市民朋友看見高市長與市府團隊在施政上的用心。

據了解，有竹科工程師背景的網友，利用Threads、LINE、臉書等社群平台，廣發罷免消息，從上周就已經在網路串聯，不過一度傳出連署書格式有誤，後又緊急更正，但這周不到幾天就在網路發酵，不少網友甚至留言敲碗「哪裡可以寫連署書」，因此立即公布實體連署站。

「風城安心上路」罷免高虹安行動第一階段實體連署站，設在竹科旁光復路上的「筆耕小書店」，若要參與罷免高虹安的市民只要前來填寫資料，就會有志工負責收件。發起人在網路表示，希望能在1、2個月內完成第一階段的提案連署。