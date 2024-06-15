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再見了！「全台最醜車站」中壢站熄燈倒數 「胖周瑜」感性道別

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台鐵中壢車站曾被網友譏為「全台最醜車站」，今晚熄燈將走入歷史。圖／聯合報系資料照片
台鐵中壢車站曾被網友譏為「全台最醜車站」，今晚熄燈將走入歷史。圖／聯合報系資料照片

「全台最醜車站」中壢車站現址配合鐵路地下化工程改建，今晚將熄燈走入歷史。海基會董事長、桃園前市長鄭文燦下午在臉書PO文，細數中壢車站歷史，強調這裡乘載了數代中壢人的記憶，也與地方生活密不可分，「雖不完美，但仍是我們永遠的回憶」。

鄭文燦PO文指出，中壢車站最早可追溯到1891年，當時縱貫鐵路台北至新竹間通車，「中壢火車碼頭」同時啟用營運，後來1896年7月5日改名為「中壢驛」，至今承載數個世代中壢人的記憶。

鄭文燦表示，他在桃園市長任內向行政院爭取鐵路地下化，中央於2020年9月核定，而沿線桃園、內壢、中壢3個既有車站也將改建，另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5個通勤車站。

鄭文燦也說，中壢車站雖然要熄燈，但只是華麗轉身，未來的中壢車站將成桃園捷運綠線、機場捷運線和台鐵3鐵共構的交通樞紐，與車站共構的大樓規劃為複合性商業空間，將為中壢市區帶來嶄新的風貌。

另外，中壢車站雖然因為空間狹小、設備陳舊，曾經被票選為最醜車站，但仍然是無數中壢人的求學、工作、旅遊的必經之路，已成為中壢人生活不可或缺的一部分，「雖不完美，但仍是我們永遠的回憶」；他明天也會出席中壢新站啟用典禮，見證中壢轉型的歷史時刻。

機場捷運 鄭文燦 鐵路地下化

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