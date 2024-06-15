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「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽下午頒獎 優勝者都有故事

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬（右）近3年都舉辦「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬（右）近3年都舉辦「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽。圖／駱調彬提供

義工組織白沙屯媽祖網路電視台長期推廣白沙屯媽祖婆文化，為讓更多人感受媽祖的慈悲與撼動人心的力量，台長駱調彬近3年都舉辦「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，吸引各地熱愛媽祖的信眾用歌聲來表達對媽祖的愛，今年第3屆參賽者有人歌聲如費玉清；比賽8名優勝者下午在拱天宮受獎，冠軍由遠自高雄來的李恩萱獲得，拱天宮主委洪文華親自頒發獎牌。

駱調彬指出，我愛白沙屯媽祖歌唱大賽最特殊的亮點，就是只能選唱白沙屯媽祖的專屬歌曲，歌詞內容必須寫到白沙屯媽祖並有完整授權，才會被列入比賽指定曲。今年共8首白沙屯媽祖專屬歌曲提供參賽者自選，初賽1首，決賽2首；經初賽與網路票選後，有12人進入6月8日辦的決賽。今年參賽者選的指定歌曲以「粉紅超跑」最多。

決賽結果，冠軍由高雄來的李恩萱獲得、亞軍由彰化縣的蔣昀臻獲得、季軍是桃園龜山的古育菱獲得；5名優勝分別為林東樺、黃婕瑜、紀立馳、曾裕盛、林秀玲，其中林東樺僅10歲、紀立馳也只有6歲，表現不輸成年參賽者。

駱調彬說，今年參賽者最遠是來自高雄的李恩萱，初賽時她因訂不到拱天宮香客大樓住宿，和媽媽趕在比賽抽籤前才趕抵白沙屯，還進入決賽，她說感謝媽祖保佑，決賽前3天訂到了香客大樓，讓她決賽當天可從容到比賽現場，為了能更貼近「粉紅超跑」給人的印象，還斥資挑選一套粉紅色衣服參加決賽。

銀牌獎蔣昀臻來自彰化，她為了進入前三名，每天都提早到公司練唱，午休時間也不斷練習，一心想要獲得拱天宮提供的媽祖聖像獎牌，這個獎牌只有前三名才會獲頒。她說，今年能拿銀牌獎，終於不負一年來天天努力練習的結果。

駱調彬說，拿到優勝的林東樺雖然只有10歲，但表現穩健完全不輸大人的氣勢，歌聲也被認為很像費玉清，乾淨舒服，未來要得大獎指日可待；唯一入圍決賽的男生曾裕盛，在比賽前眼睛突然腫起來，只好戴墨鏡出場，沒想到卻讓自己更有型，被喻為是白沙屯媽祖歌曲比賽的蕭煌奇，外型項目拿到高分。

今年「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽冠軍由高雄來的李恩萱獲得。圖／駱調彬提供
今年「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽冠軍由高雄來的李恩萱獲得。圖／駱調彬提供
拱天宮主委洪文華（右）親頒獎牌給冠軍得主李恩萱。圖／駱調彬提供
拱天宮主委洪文華（右）親頒獎牌給冠軍得主李恩萱。圖／駱調彬提供
「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽優勝者合影。圖／駱調彬提供
「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽優勝者合影。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖 網路

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