新竹市下半年開辦到宅坐月子 每小時只要自費300元

為打造友善生養環境，新竹市今年下半年將開辦「到宅坐月子服務」，提供媽媽們協助照顧新生兒、煮月子餐、家事清潔，每小時只要自費300元，弱勢家庭享有120小時免費坐月子服務，希望讓媽媽們都能獲得產後支持。

新竹市府表示，到宅坐月子服務提供設籍並實際居住新竹市的產婦服務，由專業人員到府協助新生兒及產婦照顧、月子餐烹煮及簡易家事清潔等服務，專人貼身照顧媽媽與寶寶，經服務人員細心照料和陪伴，讓媽媽產後都能獲得充分的休息與支持。

新竹市今年也增加定點臨托地點、夜間與假日定點臨托，加碼托育補助，並著手規畫於東區竹蓮段、關東市場2樓及北區光華段設置公托，預計將於2027至2029年間陸續完工，合計至多可增加收托180人。

市長高虹安表示，好孕專車服務除持續提供6千元乘車券給孕婦外出產檢使用外，更放寬申請條件，取消所得稅率20%以上無法申請的限制，今年1月1日起，市府再放寬期限至預產期後3個月，全方位照顧孕婦產前產後，孕婦可搭乘大都會計程車、台灣大車隊、紅帥衛星車隊及第一中華車隊等4大車隊至新竹縣市醫療院所、衛生所及產後可搭乘至產後護理之家。

配合中央0至6歲國家一起養政策，新竹市加碼補助，育兒家庭將孩子送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，除了原本每月13000元的托育補助外，自去年10月起新竹市府加碼補助每月1500元，也就是每月可獲得補助14500元 的托育補助。

送托到公共托嬰中心或公共托育家園的孩子，每月托育補助則加碼500元，每月合計可獲得托育補助7500元，減輕育兒家庭的負擔，每月平均有2500位幼兒受益。