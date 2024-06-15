快訊

他曝在好市多10年工作血淚喊「千萬別來」 網見1好處反羨慕：贏很多公司

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」飆破36度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市下半年開辦到宅坐月子 每小時只要自費300元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市府今年下半年將開辦到宅坐月子服務，要讓媽媽們安心養身體。圖／竹市府提供
新竹市府今年下半年將開辦到宅坐月子服務，要讓媽媽們安心養身體。圖／竹市府提供

為打造友善生養環境，新竹市今年下半年將開辦「到宅坐月子服務」，提供媽媽們協助照顧新生兒、煮月子餐、家事清潔，每小時只要自費300元，弱勢家庭享有120小時免費坐月子服務，希望讓媽媽們都能獲得產後支持。

新竹市府表示，到宅坐月子服務提供設籍並實際居住新竹市的產婦服務，由專業人員到府協助新生兒及產婦照顧、月子餐烹煮及簡易家事清潔等服務，專人貼身照顧媽媽與寶寶，經服務人員細心照料和陪伴，讓媽媽產後都能獲得充分的休息與支持。

新竹市今年也增加定點臨托地點、夜間與假日定點臨托，加碼托育補助，並著手規畫於東區竹蓮段、關東市場2樓及北區光華段設置公托，預計將於2027至2029年間陸續完工，合計至多可增加收托180人。

市長高虹安表示，好孕專車服務除持續提供6千元乘車券給孕婦外出產檢使用外，更放寬申請條件，取消所得稅率20%以上無法申請的限制，今年1月1日起，市府再放寬期限至預產期後3個月，全方位照顧孕婦產前產後，孕婦可搭乘大都會計程車、台灣大車隊、紅帥衛星車隊及第一中華車隊等4大車隊至新竹縣市醫療院所、衛生所及產後可搭乘至產後護理之家。

配合中央0至6歲國家一起養政策，新竹市加碼補助，育兒家庭將孩子送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，除了原本每月13000元的托育補助外，自去年10月起新竹市府加碼補助每月1500元，也就是每月可獲得補助14500元 的托育補助。

送托到公共托嬰中心或公共托育家園的孩子，每月托育補助則加碼500元，每月合計可獲得托育補助7500元，減輕育兒家庭的負擔，每月平均有2500位幼兒受益。

托育 新竹

延伸閱讀

女遭路樹壓死家屬向竹市府提國賠 遭認定不成立

台中南屯建功托嬰中心營運 盧秀燕盼健全托育環境

影／人均創稅竹市第一但配回率最低 鄭正鈐籲速修財劃法

竹市人均創稅最多預算分配慘輸台南 鄭正鈐籲修財劃法

相關新聞

新竹市下半年開辦到宅坐月子 每小時只要自費300元

為打造友善生養環境，新竹市今年下半年將開辦「到宅坐月子服務」，提供媽媽們協助照顧新生兒、煮月子餐、家事清潔，每小時只要自...

泰安鄉公所新大樓籌建10年終於落成 3種祈福祝禱加持

苗栗縣泰安鄉公所新建行政大樓歷經10年及3名前後任鄉長推動重建，終於在今天落成啟用，新大樓主體結構早在2019年就完工，...

汙染疑慮多 桃園觀音人盼強化巡守隊空、地巡查力

桃園市觀音工業區長期有空汙疑慮，地方上3年前成立空汙防災巡護協會，號稱全國首創自發稽查空汙的人民團體，市政府今年也請來無...

「最醜車站」走入歷史 中壢臨時站啟用這些公車換點上車

因應鐵路地下化工程，被批評為最醜車站的中壢車站將走路歷史，臨時站明啟用，桃園市交通局因應臨時站位置，本月4日先上路周邊道...

桃園公托候補 7月須重新登記

桃園0到2歲公共托育名額供不應求，候補大排長龍，不少幼兒等到2歲都無法入托，過去報名機構無上限也導致候補人數「虛胖」。市...

苗栗後龍拚觀光 林襄應援

苗栗縣後龍鎮推廣地方觀光及農特產品，今年一改過往「西瓜節」行銷手法，改邀棒球啦啦隊員林襄、李芷霖、張雅涵等人拍片介紹地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。