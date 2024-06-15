汙染疑慮多 桃園觀音人盼強化巡守隊空、地巡查力

桃園市觀音工業區長期有空汙疑慮，地方上3年前成立空汙防災巡護協會，號稱全國首創自發稽查空汙的人民團體，市政府今年也請來無人機為協會助陣，同時加強稽查機動力；中央大學因為過去為協會會員培訓稽查知識和技巧，日前也和協會進一步合作，提供能裝在汽車監測空汙的設備，不定時巡邏。

議員吳進昌指出，雖然空中有無人機，地面都有車機，但是只停在實驗階段，希望市府趕快增加數量和訓練在地巡守人員稽查的能力，因為在地人能最先察覺空汙發生第一時間，最能掌握蒐證黃金時間。

環保局表示，無人機操作因為專業且需要證照，獲得環境部補助後採委外執行，至年底可以出動12架次；針對列管的區域包括觀音工業區巡查，外界可能會以為設備可以採樣，實際上是以拍照為主，藉此強化稽查人員的機動能力，執行工作時可以藉由無人機的拍照畫面，分析有無汙染源，因為是第一次爭取到環境部補助，目前沒有編制專責人員的計畫。

吳進昌說，觀音區空汙防災巡護協會與環保局合作過1次，用無人機偵測空汙，協會和樹林社區另外與中央大學地球科學院大氣系推展車載移動式偵測空汙計畫，為偵測空汙又添一新利器，大家很感謝大氣系教授顏宏元、王聖翔與李宗勳率研究生，在觀音海岸推動大學社會責任（USR）桃海三生─形塑桃園海岸環境與人文發展永續共生的計畫案，有助於提升社區空氣品質，杜絕黑心廠商偷排廢氣。

中大USR桃海三生在空汙監測系統方面，除了定點式在觀音工業區的樹林社區活動中心設置監控中心，另外有移動式車載系統，設置於社區守望相助隊的巡邏車上，配合每晚的巡守隊員值勤車巡，在工業區與住宅區內，移動式偵測空氣品質。

吳進昌表示，觀音區沿海有大潭電廠等國家重大建設及焚化爐，也有石化工廠，空氣汙染特別嚴重，他5月就質詢要求環保局編預算採購無人機偵測空汙設備，輔導技術轉移在地志工組織就近監督，約束公民營企業做好空氣汙染防治設備。