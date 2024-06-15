「最醜車站」走入歷史 中壢臨時站啟用這些公車換點上車

因應鐵路地下化工程，被批評為最醜車站的中壢車站將走路歷史，臨時站明啟用，桃園市交通局因應臨時站位置，本月4日先上路周邊道路動線規畫，民眾將透過沿路進入中和路至車站，市府已協調客運業者明起115A、115B、116、169及169A共5條公車路線取消停靠「中壢公車站」，改由「中壢後火車站」、「中壢分局站」或「中央延平路口站」等處發車。

周邊中和路（中正路至建國路段）調整為單行道，復興路（興建街至中和路段）及中和路（延平路至永樂路段）調整為雙向通行，元化路（中和路至中山路段）調整為往北2車道往南車站方向1車道。

原先考量中正路至中和路的建國路段為公車主要動線，將交通管制，除公車外其他車輛禁止進入，因地方居民表達無法進出住家及有停車場車輛需進出，故取消建國路管制車種進入，所有車輛皆可通行；不過，建國路為公車客運主要進場動線，為簡化建國路及中和路路口交織情形，仍禁止建國路左轉中和路，提醒要進入車站的民眾，由復興路或延平路方向進入車站。

另於車站外圍設置牌面導引車流，下客車流引導由延平路及復興路銜接中和路進入，並由元化路離場；接送車流部分，則由延平路銜接中正路進入接送區，再由中和路駛離，分散下客及接送車流，降低道路壅塞情形。

配合臨時站啟用，桃園市府也已協調客運業者明起115A、115B、116、169及169A共5條公車路線取消停靠「中壢公車站」，改由「中壢後火車站」、「中壢分局站」或「中央延平路口站」等處發車，以減少臨時站周邊交通衝擊。