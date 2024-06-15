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苗栗後龍拚觀光 林襄應援

聯合報／ 記者胡蓬生余采瀅／連線報導
苗栗縣後龍鎮公所今年邀棒球啦啦隊員林襄（右起）、李芷霖、張雅涵為觀光應援。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所今年邀棒球啦啦隊員林襄（右起）、李芷霖、張雅涵為觀光應援。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮推廣地方觀光及農特產品，今年一改過往「西瓜節」行銷手法，改邀棒球啦啦隊員林襄、李芷霖、張雅涵等人拍片介紹地方特色，影片將陸續上傳後龍鎮公所臉書粉絲團和IG，盼藉由網路力量打響後龍旅遊知名度。

後龍鎮長謝清輝表示，夏天是後龍鎮西瓜、香瓜產季，往年多藉由地方農特產來推廣地方觀光，今年改變做法是希望藉由林襄等人的介紹與高人氣，讓地方觀光能更上一層樓，盼民眾一提到夏天就想到後龍。

除了林襄等人應援，鎮公所8月3日下午4時也將舉辦「好望角音樂節」，邀請告五人、宇宙人、魏嘉瑩、怕胖團和沁樂團等歌手、樂團輪番開唱，陪大家HIGH翻夏天。

另外，曾風靡全台的英雄漫畫「諸葛四郎」近期在國家漫畫博物館展出，紙風車劇團今晚7時將在台中市光明國中操場演出「諸葛四郎」舞台劇，融入民俗技藝、音樂等戲曲元素，免費入場，帶觀眾重回「諸葛四郎大戰魔鬼黨」的年代。

而文化部文資園區入口意象「光的河流」今晚啟用，晚間6時除有布袋戲大師陳錫煌與藝生表演操偶，音樂創作人陳明章也將以月琴和南管、吉他現場彈唱，現場還有奧地利音樂家和藝術團隊合作的光影劇場，活動精采可期。

林襄 樂團 音樂

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