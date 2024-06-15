聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園公托候補 7月須重新登記

聯合報／ 記者陳俊智余采瀅／連線報導

桃園0到2歲公共托育名額供不應求，候補大排長龍，不少幼兒等到2歲都無法入托，過去報名機構無上限也導致候補人數「虛胖」。市府為求公平重訂規則，1名幼兒最多申請2家公托，現在的候補名單也將於7月底失效，想要繼續候補送公托，7月1日至10日得上網報名重抽；台中公托也有塞車、虛胖情況，研議是否跟進。

桃園近年外移人口眾多，出生率六都第一，但去年被桃園審計處點名公托量能僅1175名，候補人數卻高達2757人，供需落差嚴重；議員楊朝偉發現，有家長一次報名6間公托，一個幼兒就占了6個候補名額，使得候補名單總額「虛胖」，但候補大排長龍也是事實，有些班級現在候補仍排到90幾名，後段班根本沒機會入托。

桃園市政府參考雙北政策調整作法，去年10月起，1名幼兒最多報名2間公托，候補名單每年7月重新登記抽籤，名單有效期限為當年8月1日至隔年7月31日。

婦幼局表示，現有的公托候補名單8月1日即失效，家長如果還想排隊候補送托，須到「桃園育兒資源網」線上報名參加抽籤，報名時間為7月1日上午10時至7月10日下午5時，預計17日上午10公開抽籤、下午3時公告結果。

台中45處公托目前全額滿，截至5月底候補人數4275名。社會局表示，由於報名未設限，確實有不少嬰幼兒重複報名，未來將參考其他縣市做法，研議是否跟進。

塞車 托育 桃園

延伸閱讀

兩天後就要拆了！告別「最醜」中壢火車站 桃園人哽咽：充滿很多回憶

送愛到偏鄉 桃園80位青年志工至尼泊爾、緬甸義診健檢

台中南屯建功托嬰中心營運 盧秀燕盼健全托育環境

桃園爸媽注意！公托候補資格7月底到期 想讀得重新報名

相關新聞

兩天後就要拆了！告別「最醜」中壢火車站 桃園人哽咽：充滿很多回憶

有「最醜火車站」之稱的中壢火車站，因配合鐵路地下化，舊站將走入歷史拆遷，6月16日將啟用臨時車站，近期車站內放置留言區，...

桃園公托候補 7月須重新登記

桃園0到2歲公共托育名額供不應求，候補大排長龍，不少幼兒等到2歲都無法入托，過去報名機構無上限也導致候補人數「虛胖」。市...

苗栗後龍拚觀光 林襄應援

苗栗縣後龍鎮推廣地方觀光及農特產品，今年一改過往「西瓜節」行銷手法，改邀棒球啦啦隊員林襄、李芷霖、張雅涵等人拍片介紹地方...

扶輪社捐贈沐浴車 苗栗到宅老人泡澡服務年增1000人次

苗栗縣長鍾東錦今天走訪苗栗市福安社區關懷據點並與老人共餐，竹南千禧扶輪社也派員到場捐贈1台沐浴車給私立初衷居家長照機構；...

桃園爸媽注意！公托候補資格7月底到期 想讀得重新報名

桃園0到2歲公共托育名額供不應求，候補大排長龍，不乏幼兒等到2歲都無法入托，而過去報名機構無上限，也導致候補人數總額「虛...

加強高樓住宅公安 竹市府提消防改善3主軸4面向5政策

晴空匯大火發生至今已過超過半月，新竹市府昨召開「0526 晴空匯社區火警案檢討會議」，拍板定案「消防公安345」改善措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。