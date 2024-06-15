桃園公托候補 7月須重新登記

桃園0到2歲公共托育名額供不應求，候補大排長龍，不少幼兒等到2歲都無法入托，過去報名機構無上限也導致候補人數「虛胖」。市府為求公平重訂規則，1名幼兒最多申請2家公托，現在的候補名單也將於7月底失效，想要繼續候補送公托，7月1日至10日得上網報名重抽；台中公托也有塞車、虛胖情況，研議是否跟進。

桃園近年外移人口眾多，出生率六都第一，但去年被桃園審計處點名公托量能僅1175名，候補人數卻高達2757人，供需落差嚴重；議員楊朝偉發現，有家長一次報名6間公托，一個幼兒就占了6個候補名額，使得候補名單總額「虛胖」，但候補大排長龍也是事實，有些班級現在候補仍排到90幾名，後段班根本沒機會入托。

桃園市政府參考雙北政策調整作法，去年10月起，1名幼兒最多報名2間公托，候補名單每年7月重新登記抽籤，名單有效期限為當年8月1日至隔年7月31日。

婦幼局表示，現有的公托候補名單8月1日即失效，家長如果還想排隊候補送托，須到「桃園育兒資源網」線上報名參加抽籤，報名時間為7月1日上午10時至7月10日下午5時，預計17日上午10公開抽籤、下午3時公告結果。

台中45處公托目前全額滿，截至5月底候補人數4275名。社會局表示，由於報名未設限，確實有不少嬰幼兒重複報名，未來將參考其他縣市做法，研議是否跟進。