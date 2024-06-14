送愛到偏鄉 桃園80位青年志工至尼泊爾、緬甸義診健檢

為鼓勵桃園青年投入志願服務，桃園青年局持續推動「青年國際志工服務隊補助計畫」，今年有8組共計80名桃園大專院校及民間團體組成的青年國際志工團隊，預計於暑假陸續前往馬來西亞、尼泊爾、泰國及柬埔寨等海外偏鄉地區服務，有團隊將前往協助義診或幫助鄉村兒童提升知識以利升學。

青年局長侯佳齡表示，青年局第2年辦青年國際志工服務隊補助計畫，今年有8組青年志工啟程送愛到4個海外國家，做偏鄉社區物資服務、兒童營隊、義診及衛生教育、毒品防制、英語教學、資訊教育等多元的服務方案，青年局則補助各團隊7至25萬不等經費，鼓勵青年服務。

今年志工團包含國立中央大學的「尼泊爾國際義診服務-讓愛圍繞尼和我」、中原大學「泰緬邊境兒童藝術陪伴計畫」及「柬埔寨村落英文種籽師資工作坊」、元智大學的「泰北國際志工-Loook!泰陽是元的」及「『華』向下一個『新世紀』」、桃園生命樹領袖協會的「尼泊爾健康品格教育服務隊」、華育國際文教協會「2024年暑期國際志工-飛泰之旅書香義行」及「2024年暑期國際志工-點亮希望」。

華育國際文教協會團長林語珊表示，自2017年成軍至今已第7年，泰國清萊的資源嚴重落後，缺乏醫療資源，導致過多的孩童因病身亡，志工們透過師資培訓課程，至當地做基礎的健康檢查，並與師生宣導衛生知識及傳染病知識，讓偏鄉居民得到知識的營養及滋養。