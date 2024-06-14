竹市晴空匯火警檢討決議：投近8千萬提升消防裝備

新竹市政府今天表示，針對日前晴空匯火警造成2名消防員殉職，經檢討會議決議，要提升火場救災及安全管控，以及強化公安申報稽核及抽複查作業，全面提升公共安全。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，竹市東區集合式住宅建案「晴空匯」5月26日火警，造成2名消防員殉職，昨天召開檢討會議決議，提出「消防公安345」，透過3大主軸、4個面向、5項政策，全面精進竹市高樓層集合式住宅消防與公共安全。

市府表示，3大主軸包括強化火場救災及安全管控、精進高樓層集合式住宅建築管理、全面消防與公安防災宣導；4個面向為消防安檢、施工查核、使用執照核發、公安申報稽查。

市府表示，5項政策包含在今年與明年投入預算全面提升消防裝備器材，2年度預算規模將達新台幣7790萬餘元，其中今年度也強化無線電通訊、辦理火場安全管制訓練等，後續也爭取中央補助購置70公尺消防雲梯車。

市府說，再者是強化落實監造人員在場監督、加強現場勘驗頻率，隱蔽工程涉及防火區劃，要求應檢附相關技師簽證文件、照片、材料出廠證明，也要強化公安申報稽核及抽複查作業。

市府表示，此外要委託第三方專業團體實行使用執照竣工查驗，最後於今年度會辦理「集合式住宅公安及消防說明會」。

市府表示，後續都發處也將防火區劃自主列入檢查項目，提升高樓建築物設備的自我防護能力。另對於消防員安全訓練、救災等，會再全面提升消防人員的安全量能。