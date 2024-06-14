扶輪社捐贈沐浴車 苗栗到宅老人泡澡服務年增1000人次
苗栗縣長鍾東錦今天走訪苗栗市福安社區關懷據點並與老人共餐，竹南千禧扶輪社也派員到場捐贈1台沐浴車給私立初衷居家長照機構；全縣去年提供老人洗澡、洗頭 、擦身服務高達53萬人次，泡澡沐浴車到宅服務也有3300人次，扶輪社捐贈沐浴車給機構，縣內服務失能老人泡澡的能量可增加1000服務人次。
鍾東錦上午由社會處長張國棟、衛生局長楊文志陪同到福安社區關懷據點，全縣老年人口數到5月底已達10萬2156人，占全縣總人口19.14%，目前社區關懷據點已設有216個，布建率達78.54%。社區照顧關懷據點提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進等多項服務，期許吸引更多長者走出家門參與活動，藉此豐富長輩心靈。
衛生局指出，全縣現有2家機構提供老人泡澡沐浴的到宅服務，沐浴車共有4輛，今天機構又受贈一輛，增加服務能量；去年全縣到宅提供泡澡服務共3300人次，費用2500元，其中家屬只要出400元，其餘費用由政府負擔。至於洗澡、洗頭 、擦身服務達53萬人次，費用300元，家屬只要出48元。
扶輪社今天也捐贈一台光療機給大千綜合醫院，有助病患改善傷口，對臥床患者的醫學照護也有助益，希望讓長期臥床失能者能降低併發症及傷口惡化問題。
捐贈儀式結束後，鍾東錦也參加福安社區關懷據點共餐，為社區長輩打菜並一起用餐，鍾東錦誇讚今天的主菜三杯雞，色香味俱全很下飯，可讓長輩食慾大增。
社會處指出，因應物價波動，縣府今年將據點的餐飲經費加碼2成，希望讓據點成為長輩「食飯好所在」，長者可相約來據點共餐。今年起，每個據點也補助3萬元，優先改善無障礙設施設備，提供長者更安全、優質的活動場域。
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