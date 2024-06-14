桃園爸媽注意！公托候補資格7月底到期 想讀得重新報名

桃園0到2歲公共托育名額供不應求，候補大排長龍，不乏幼兒等到2歲都無法入托，而過去報名機構無上限，也導致候補人數總額「虛胖」；桃園市政府為求公平重訂規則，1名幼兒最多申請2家公托，而現在的候補名單也將於7月底失效，想要繼續候補送公托，家長得在7月1日至10日上網報名重抽資格。

桃園近年外移人口眾多，不少年輕家庭，出生率也是六都第一，但桃園審計處去年點名公托量能僅1175名，候補人數卻高達2757人，供需落差嚴重；議員楊朝偉發現，有家長一次報名6間公托，一個幼兒就站了6個候補名額，使得候補名單總額「虛胖」，但候補大排長龍也是事實，有些班級現在候補仍排到90幾名，後段班根本沒機會入托。

桃園市政府參考雙北政策調整作法，去年10月起，1名幼兒最多報名2間公托，候補名單每年7月重新登記抽籤。