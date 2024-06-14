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竹北市首創廚餘傾倒機 降工傷防髒臭獲特別獎

中央社／ 新竹縣14日電

北市公所今天指出，清潔隊首創「移動式廚餘傾倒機」，讓隊員能方便處理廚餘，免去搬運等問題，也降低隊員因工作受傷機率，更可改善外溢髒臭問題，參加績效評比獲特別獎

竹北市公所今天舉辦「移動式廚餘傾倒機」發表會，竹北市長鄭朝方出席表示，竹北市每天產出約25噸廚餘，收集方式除隨垃圾車沿街收集，在集合式住宅部分是採「以桶換桶」方式。

鄭朝方指出，清潔隊員每天要處理約360桶廚餘，在搬運及傾倒廚餘換桶過程中，易造成手腕、手臂、腰部肌肉拉傷等不同程度職業傷害。

他表示，為體恤隊員並將傷害降到最低，他與清潔隊長王偉任以「類機械手臂」的概念共同研發，從構思、改良、試機等，歷經1年多時間，終於首創「移動式廚餘傾倒機」。

王偉任告訴中央社記者，在處理民眾廚餘部分，清潔隊收集家戶廚餘後，會集中於大桶，過程中容易造成溢出，導致環境髒臭，透過「移動式廚餘傾倒機」能直接將廚餘桶以機具搬起統一集中倒入大桶，可改善外溢問題。

竹北市公所表示，此項發明參加「112年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」第2組，在8個縣市共152隊中脫穎而出，獲特別獎殊榮。

北市 廚餘 特別獎

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