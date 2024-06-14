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加強高樓住宅公安 竹市府提消防改善3主軸4面向5政策

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
市長高虹安（左）接過市議員陳啟源（右）致贈花束。記者巫鴻瑋／攝影
市長高虹安（左）接過市議員陳啟源（右）致贈花束。記者巫鴻瑋／攝影

晴空匯大火發生至今已過超過半月，新竹市府昨召開「0526 晴空匯社區火警案檢討會議」，拍板定案「消防公安345」改善措施，即3主軸、4面向、5政策，期望憾事不再發生，新竹市議員陳啟源今也獻花給消防局長李世恭及市長高虹安，為市府多日來承受的指責打氣。

新竹市府表示，3大主軸包括，強化火場救災及安全管控、精進高樓層集合式住宅建築管理、全面消防與公安防災宣導；4個面向為消防安檢、施工查核、使用執照核發、公安申報稽查；5項政策為投入預算提升消防器材、強化落實監造人員在場監督、強化公安申報稽核及抽複查作業、委託第三方專業團體實行使用執照竣工查驗、辦巡迴集合式住宅公安及消防說明會。

竹市府說明5政策，今年與明年將投入7790萬元預算全面提升消防裝備器材，包含強化無線電通訊、辦理火場安全管制訓練、購置 9L碳纖維氣瓶40支、購置6.8L碳纖維氣瓶 94支及T-piece雙氣瓶連接器40支，2026年再購置70公尺消防雲梯車。

強化落實監造人員在場監督方面，未來將加強現場勘驗頻率，隱蔽工程涉及防火區劃，要求應檢附相關技師簽證文件、照片、材料出廠證明。巡迴消防說明會預計在北區、香山、東區、關埔及晴空匯各辦1場，將通知所有社區管委會參與。

高虹安表示，都發處未來會將防火區劃自主列入檢查項目，提升高樓建築物設備自我防護能力，同時已函文建議中央修法，納入防火區劃、緊急電源獨立配置及高層建築物無線電通信輔助設備等規範，從法規要求解決高樓公安面臨的問題。

新竹市議員陳啟源今在議會質詢時也特別要求消防局長李世恭，若之後火災事故調查報告結果出爐，相關人員有指揮疏失，消防局長是否會負起責任，李世恭回應「若災調結果我有管理責任，我一定負全責」。

陳啟源今也準備花束及各界加油打氣的簽名布條，致贈給李世恭及高虹安，希望事件延燒多日能平息，同時請李世恭代表新竹市320位消防弟兄接受各界為消防人員付出所感謝的布條。

新竹市消防局長李世恭（左）代表消防同仁接受市議員陳啟源（右）致贈的各界加油打氣簽名布條。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市消防局長李世恭（左）代表消防同仁接受市議員陳啟源（右）致贈的各界加油打氣簽名布條。記者巫鴻瑋／攝影

公安 新竹 高虹安

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