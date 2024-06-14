竹北市清潔隊首創移動式廚餘傾倒機 廚餘清運不再外溢
新竹縣人口最多逾20萬人的竹北市，每日產出約25噸廚餘，收集方式除隨垃圾車沿街收集外，集合式住宅則是採「以桶換桶」方式，但清潔隊員每天要處理約360桶，在搬運及傾倒廚餘換桶過程中，常造成手腕、手臂、腰部肌肉拉傷等不同程度的職業傷害。
公所清潔隊以「類機械手臂」的概念研發，從構思、改良、試機等，歷經一年多時間，發明出「移動式廚餘傾倒機」，該項發明參加「112年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」第二組，在8個縣市共152隊中，脫穎而出，獲得特別獎殊榮。
市長鄭朝方指出，清潔隊收集家戶廚餘後，會集中於大桶，過程中容易造成溢出，致使環境髒臭，有了移動式廚餘傾倒機後，可充分改善外溢問題。
他說，這項全國首創也是唯一的「移動式廚餘傾倒機」，現已成為竹北市清潔隊最佳幫手，更被隊員譽為「竹北清潔隊神器」，兼具「產業利用性」、「新穎性」以及「進步性」3個要件，不僅提升效率、減少職業災害，也為清潔隊工作安全，立下一個新的里程碑。
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