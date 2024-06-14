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竹縣峨眉鄉竹81道路改善工程 20日辦第二次地方說明會

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣峨眉鄉竹81線道路拓寬改善，包含老舊橋梁十寮坑橋的重建工程，預估總建設費用約6.46億元。圖／新竹縣政府提供
新竹縣峨眉鄉竹81線道路拓寬改善，包含老舊橋梁十寮坑橋的重建工程，預估總建設費用約6.46億元。圖／新竹縣政府提供

新竹縣峨眉鄉竹81線是通往峨眉湖(大埔水庫)、十二寮休閒園區等多處景點主要觀光休閒道路，並可銜接竹41線，通往獅頭山風景區，但因部分路段路寬會車困難，經向公路總局爭取規畫案經費，當中並包含老舊橋梁十寮坑橋的重建工程，以改善交通瓶頸路段，預估總工程費約6.46億元。

縣府表示，竹81線里程2.25k至6.6k路段為瓶頸路段，路寬大多不足6公尺，部分路段甚至僅2.5至3公尺，路幅狹小、會車困難，也影響行車速路及會車安全。此外，位於竹81線上的十寮坑橋，橋梁老舊又限重12.5噸，也有改建必要。

經向交通部公路總局爭取綜合規畫案743萬元補助，其中中央款587萬元，縣配合款156萬，現正進行期末階段，將在6月20日上午10點，在峨眉鄉湖光社區活動中心辦理第二次地方說明會，以廣納民意，完善工程內容。

未來綜合規畫作業完成後，縣府會再向中央爭取經費，盡速辦理相關工程發包施工等作業，加速推動竹81線改善工程進度。

工務處指出，本工程為針對竹81線瓶頸路段，以符合單車道雙向通行最小寬度為基本原則，進行拓寬改善。拓寬後的道路寬度約8公尺左右，視區位及地形條件而略有增減，預計改善路段長度約2373公尺，含十寮坑大橋改建及前後銜接新闢，預估總經費約6.46億元，其中工程費約5.93億元、用地徵收及地上物拆遷補償約5300萬元。

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