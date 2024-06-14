回響／新竹頭前溪底泥重金屬超標 環團「飲」憂

聯合報「陽光行動」專題報導全台有百座垃圾山，其中新竹縣頭前溪上游的竹東垃圾掩埋場，就在自來水取水口上方，恐有汙染水源疑慮；清大研究團隊更採樣發現，頭前溪的底泥多項重金屬超標。竹縣府昨表示，底泥重金屬是以固態吸附，不易溶解進水中，目前水質監測無虞。但環團認為淨水處理無法消除重金屬，仍是飲水隱憂。

竹縣府指出，竹東暫置垃圾已低於7000公噸，並強調場區設有滲出水收集系統，定期抽取送至滲出水處理廠處理，未排放至頭前溪。

清華大學分析與環境科學研究所教授暨所長周秀專的研究團隊採樣頭前溪上、中游4處底泥，「鎳」含量普遍超過底泥品質指標下限。

竹縣環保局表示，頭前溪水質pH約為6到8之間，底泥中重金屬以固體型式存在吸附於底泥中，並不易直接脫附、溶解到溪水造成水質惡化，淨水系統中也以混凝、膠凝、沉澱二級處理將水中汙染物去除，實際上，底泥中重金屬經淨水程序後，無論以固態、離子型態均難以直接影響自來水水質。

環保局也強調，頭前溪流域的RPI（河川汙染指數）均於2以下，屬「未（稍）汙染程度」，檢測結果均符合飲用水源水質標準。頭前溪流域興隆大橋、鹿寮坑溪鐵橋2處設有水質連續自動監測站，連續自動監測結果，未顯示頭前溪水質有受汙染。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝對此表示，環保局認為水質符合標準可以喝，但重金屬存在頭前溪水中合理嗎？她說，地方政府應從水源上游為民眾把關，而不是放任上游有廢棄物處理場、工業區等設施，這些在底泥累積的重金屬若與其他元素發生反應，難保不會有對人體更大危害的物質出現。