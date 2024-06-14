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苗栗公館紅棗災損啟動救助 新竹湖口瓜瓜節明後天登場

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／連線報導
新竹縣湖口鄉農會本周末將在好客文創園區舉辦瓜瓜節，展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜等瓜果，其中一顆658斤重、外形像留聲機的大南瓜最受矚目。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉農會本周末將在好客文創園區舉辦瓜瓜節，展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜等瓜果，其中一顆658斤重、外形像留聲機的大南瓜最受矚目。圖／新竹縣政府提供

苗栗縣公館鄉重要經濟作物紅棗今年4月受豪大雨影響，損害達4、5成，重災區一棵紅棗僅結實20多顆，縣府昨會勘認為已達農業天然災害現金救助標準，將啟動救助補貼損失。新竹縣湖口鄉盛產瓜果，今年也面臨超量雨水侵害，產量減少但品質不降，明後天將舉辦瓜瓜節活動，邀請民眾品嘗。

公館鄉栽種紅棗面積84.3公頃，銅鑼鄉也有零星種植。公館鄉農會總幹事古雪雲說，4月下旬鋒面豪大雨後又逢梅雨，紅棗正值開花或已結小果，造成落花、落果，農民徐志鋒更直呼是「20多年來最慘的一次」，他的棗園枝頭應該結實纍纍，但是一半果樹零零落落，一棵甚只有20多顆，血本無歸。

縣長鍾東錦、縣議員孫素娥、農糧署北區分署專員許文昭等人昨天勘災，鍾東錦說，紅棗災害已超過20%的天然災害現金救助門檻，農業部公告後，將盡快啟動受理申請，1公頃8萬元補貼損失。

全國第二大鄉的新竹縣湖口鄉近年推廣種植瓜果類蔬菜，包括哈密瓜、西瓜、南瓜、美濃瓜等一期作約20公頃，在6月初陸續採收，但今年受到梅雨季超量雨水的侵害，農損約4到5成。

湖口鄉農會指出，瓜果產量雖減但品質不降，明後天周末將在好客文創園區舉辦「瓜瓜節」產業文化活動，現場展售各式南瓜與西瓜，還有一顆658斤重、外形像留聲機的大南瓜，會場還有南瓜造型創意大賽、南瓜疊疊樂與食農教育體驗等活動，邀請民眾力挺農友。

南瓜 新竹 梅雨 農糧署 鍾東錦

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