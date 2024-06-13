機捷飲水機採檢風波擴大 桃捷報案請求地檢署調查

桃園機場捷運公司傳飲水機外包廠商水質採檢有瑕疵，桃園市議員黃瓊慧接獲爆料，指桃捷口中瑕疵就是調包檢體，而且包商還使用來路不明的濾心，飲水安全堪慮；桃捷公司董事長沈志藏表示，廠商涉違政府採購法，已向桃園地檢署報案，待刑事調查告一段落再做行政懲處。

桃捷10日在官網公告，內容稱公司6日接獲民眾檢舉飲水機外包商水質採檢有瑕疵，7日內部開會後，8日暫停開放機捷全線97部飲水機，10日才在各站各挑一部飲水機更換所有濾心維持基本供水。

桃捷董事長沈志藏11日表示外包商有定時保養維修及更換濾心，水質理應無虞，但黃瓊慧指控桃捷避重就輕，隻字未提包商偷換檢體和未採用原廠濾心情事。

黃瓊慧表示，包商內部員工吹哨稱公司在送驗樣本時做手腳，拿在公司分裝、檢驗合格的袋裝水代替車站採檢樣本，所以怎麼檢驗都合格，而且公司也沒有依照合約規定使用原廠濾心，所用濾心也來路不明。

黃瓊慧表示，該包商在桃園還承攬28所學校及其他機關的飲水機保養維護，如果廠商慣用這種手法，學童和民眾喝的有沒有可能是問題水，呼籲桃園市政府徹查，釐清所有疑慮。

沈志藏表示，公司在更換濾心現有請環保局從97部飲水機抽檢10部水體，檢驗報告今天出爐，大腸桿菌均符合標準。關於包商疑似違反採購法，12日已向桃園地檢署報案，檢方查證屬實，桃捷也會做相關行政處分，最嚴重就是解約。

沈志藏表示，目前機捷全線仍維持各站1部飲水機供民眾使用，全面開放有待SGS採檢結果出爐決定。

桃園市政府表示，關於飲水機包商承攬校園及中央、地方行政機關的飲水機保養業務，教育局、環保局已就管轄範圍內的單位緊急抽驗調查。