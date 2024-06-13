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桃市議會三讀通過 授權市府發行建設公債

中央社／ 桃園13日電
桃園市議會13日三讀通過「桃園市建設公債發行自治條例」。本報資料照片
桃園市議會13日三讀通過「桃園市建設公債發行自治條例」。本報資料照片

桃園市議會今天三讀通過「桃園市建設公債發行自治條例」，桃園市政府財政局指出，公債採固定利率，市府會選擇利率在低檔時候發行公債，種類、面額等則視情況訂定。

「桃園市建設公債發行自治條例」草案在今年初成型，提報市政會議通過後送議會審議，桃園市議會今天臨時會三讀通過，授權市府在適當時機發行公債。

財政局向媒體表示，會發行公債是因為中央銀行前2年共升息5次，使得去年市庫支付銀行借款利息增加。

財政局指出，未來公債發行種類、期次、方式、日期、數額、利率、面額及本息償付期限與方法等事項，將由市府審酌發行時實際情況訂定。

另外，議會今天也三讀通過「桃園市推動淨零城市自治條例」，並通過「桃園市殯葬管理自治條例」、「桃園市火災預防自治條例」、「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」等修正案。

公債 桃園

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